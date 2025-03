Giá vàng nhẫn 9999 tái lập đỉnh cao kỷ lục

Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 10-3, vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng cả chiều mua và bán so với thứ bảy tuần trước, niêm yết ở mức 91,1 triệu đồng/lượng mua vào và 93,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng tiệm vàng Mi Hồng lại giảm 200.000 đồng chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán, báo giá ở mức 91,8 triệu đồng/lượng mua vào và 93 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với thứ bảy tuần trước, báo giá ở mức 91,9 triệu đồng/lượng mua vào và 93,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 91,8 triệu đồng/lượng mua vào và 93,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 91,1 triệu đồng/lượng mua vào và 93 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty PNJ vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn 9999 niêm yết vào thứ 7 tuần trước, ở mức 91,7 triệu đồng/lượng mua vào và 93,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 đã tái lập mức giá cao kỷ lục được lập vào tuần trước, ở mức 93,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại New York ở mức 2.910,5 USD/ounce, giảm 1,1 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 10-3 (giờ Việt Nam) ở mức 2.913,6 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 90,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 2,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới vẫn đi ngang vì nhà đầu tư đang chờ các dự liệu báo cáo liên quan đến lạm phát trong tuần này. Đó là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của tháng 2 vào thứ tư, chỉ số giá sản xuất PPI vào thứ năm và cuộc khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng MCSI vào thứ sáu.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, giá vàng đang thiếu một chất xúc tác đủ mạnh để bứt phá trong ngắn hạn, dù xu hướng tăng giá dài hạn vẫn duy trì vững. Tuy nhiên, cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong vài tuần nữa có thể là chất xúc tác tác động đáng kể đến xu hướng lợi suất trái phiếu kho bạc, xu hướng đồng USD và xu hướng vàng. Nhận định về xu hướng giá vàng trong thời gian tới, chiến lược gia thị trường Colin Cieszynski của SIA Wealth Management cho rằng vàng có thể sớm chạm mức 3.000 USD/ounce, đặc biệt là nếu biến động chính trị xảy ra.

