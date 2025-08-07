Chiều nay 7-8, giá xăng tăng, dầu giảm

Chiều nay, 7-8, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Từ 15 giờ, giá xăng tăng khoảng 200-230 đồng/lít, còn giá dầu giảm từ 54 đến 268 đồng/lít.

Chiều nay 7-8, giá xăng tăng lần 2 liên tiếp

Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 19.608 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít), xăng RON95-III không cao hơn 20.074 đồng/lít (tăng 234 đồng/lít), dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.800 đồng/lít (giảm 268 đồng/lít), dầu hỏa không cao hơn 18.660 đồng/lít (giảm 54 đồng/lít), dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.647 đồng/kg (tăng 114 đồng/kg).

Theo Bộ Công thương, từ ngày 31-7 đến 6-8, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động từ chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu, quyết định tăng sản lượng khai thác của OPEC+ trong tháng 9 và tình hình xung đột quân sự Nga - Ukraine, khiến giá xăng dầu thế giới biến động lên xuống tùy theo mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong tuần qua biến động nhẹ, trong đó giá xăng tăng khoảng 1,4%, dầu hỏa và dầu diesel giảm lần lượt gần 0,5% và 1,8%, còn dầu mazut tăng gần 0,8%.

Trước diễn biến giá thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ quyết định điều hành giá nhằm bảo đảm biến động giá trong nước phù hợp giá thế giới, tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng E5RON92 và RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Tin liên quan Chiều 31-7, giá xăng dầu tăng nhẹ

PHÚC HẬU