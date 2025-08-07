Giá xăng E10 tăng thêm 230 đồng/lít, cao hơn xăng E5

Chiều 7-8, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Đáng chú ý, xăng sinh học E10 RON 95-III – đang được Petrolimex triển khai thử nghiệm tại TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng – được điều chỉnh tăng 230 đồng/lít so với kỳ trước.

Xăng E10 bán tại Hà Nội và TPHCM được 1 tuần nay (thử nghiệm). Ảnh: B.C.T

Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá xăng E10 được niêm yết ở mức 19.830 đồng/lít tại vùng 1 và 20.220 đồng/lít tại vùng 2. So với kỳ điều chỉnh gần nhất vào ngày 31-7, mức giá này đã tăng 230 đồng/lít ở cả hai vùng.

Đáng chú ý, so với xăng sinh học E5 RON 92-II trong cùng kỳ (19.600 đồng/lít tại vùng 1 và 19.990 đồng/lít tại vùng 2), xăng E10 chiều nay có giá cao hơn E5 là 230 đồng/lít.

Chiều 7-8, liên bộ Công thương - Tài chính cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Giá xăng tăng thêm từ 200 đến 230 đồng/lít, trong khi các mặt hàng dầu giảm từ 54 đến 268 đồng/lít tùy loại.

Đây là lần tăng thứ 2 liên tiếp của giá xăng trong nước.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã có 18 lần tăng, 15 lần giảm. Dầu diesel tăng 16 lần, giảm 16 lần và có 1 lần giữ nguyên.

PHÚC HẬU