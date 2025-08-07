Bị phạt hơn 600 triệu đồng vì giả nhãn hiệu đã được Việt Nam bảo hộ

Sáng 7-8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam đã bị xử phạt hơn 634 triệu đồng và bị truy thu toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Lý do vì công ty này đã có hành vi đặt hàng, gia công và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu của Lacto Mason trên website thương mại điện tử.

Đây là 2 chủ thể hoàn toàn khác nhau, không có quan hệ công ty mẹ - công ty con hay chi nhánh...

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ trên đường Nam Vân Lũng, xã An Khánh (Hà Nội) thuộc Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng. Ảnh: LƯU QUYÊN

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp chưa thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định, đồng thời đang bày bán nhiều sản phẩm mang dấu hiệu “Lacto Mason” trên bao bì, tem nhãn, hóa đơn và hợp đồng mua bán.

Đây là nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên đặt âm đạo và mỹ phẩm gel vệ sinh phụ nữ.

Sản phẩm vi phạm

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn sử dụng website thương mại điện tử lactomason.com.vn để quảng bá, xúc tiến sản phẩm mà không công bố đầy đủ thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải thông tin hàng hóa vi phạm lên môi trường mạng.

Các mặt hàng vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 6 loại sản phẩm vi phạm với trị giá hàng hóa bị tạm giữ lên tới gần 1,46 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Giám đốc Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi đặt hàng, gia công và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cũng như sử dụng dấu hiệu vi phạm trên tên công ty, hóa đơn, hợp đồng và sản phẩm. Một số mặt hàng bị phát hiện còn thuộc nhóm thiết bị y tế loại B nhưng chưa có hồ sơ công bố đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã đề xuất mức xử phạt hành chính tổng cộng 634,5 triệu đồng cho 9 hành vi vi phạm.

PHÚC HẬU