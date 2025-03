Giá vàng thế giới phục hồi, giá vàng trong nước giảm

Ảnh minh họa

Vào khoảng 9 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 95,5 triệu đồng/lượng mua vào và 97 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và PNJ giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 94,9 triệu đồng/lượng mua vào và 97,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 95 triệu đồng/lượng mua vào và 97,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 95 triệu đồng/lượng mua vào và 97,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm. Công ty PNJ giảm 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 95,6 triệu đồng/lượng mua vào và 98,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 94,8 triệu đồng/lượng mua vào và 97,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 95,8 triệu đồng/lượng mua vào và 98,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 95,5 triệu đồng/lượng mua vào và 98,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 24-3 ở mức 3.011,5 USD/ounce, giảm 11,9 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 10 giờ ngày 25-3 (giờ Việt Nam) tăng lên 3.030,4 USD/ounce, tăng gần 20 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 94 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 3-3,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,2-4,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn giao dịch trên 3.000 USD/ounce khi đồng USD giữ đà hồi phục và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng. Giới phân tích cho rằng giá vàng có thể đang bước vào một giai đoạn tích lũy và điều chỉnh. Tuy nhiên, sau khi bị bán tháo trong vòng 3-4 phiên giao dịch gần đây, nhà đầu tư sớm sẽ quay trở lại thị trường và kéo giá vàng lên mức cao kỷ lục mới. Chuyên gia của Forexlive.com nhận định, đợt chốt lời sau mức tăng gần đây của vàng là bình thường và việc vàng giữ vững trên mức 3.000 USD/ounce là cột mốc quan trọng.

NHUNG NGUYỄN