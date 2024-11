Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn 9999 vượt 84 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 19-11, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC niêm yết tăng 1 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng/lượng mua vào và 83,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng tăng 600.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 82,4 triệu đồng/lượng mua vào và 83,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 570.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 82,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng SJC sáng nay cũng được Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji đồng loạt tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 81,7 triệu đồng/lượng mua vào và 84,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng tăng 700.000 đồng/lượng, lên mức 84,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 18-11 tăng vọt lên 2.610,9 USD/ounce, tăng 48,6 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 19-11 tiếp tục tăng lên 2.617,7 USD/ounce, tăng thêm gần 8 USD/ounce so với giá vàng chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 80,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 3,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã có cú tăng vọt đầu tuần chấm dứt 6 phiên giảm điểm trước đó, trái ngược với dự báo tiêu cực của một số chuyên gia phố Wall. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bắt đáy vàng sau khi kim loại quý này giảm gần 250 USD/ounce từ đỉnh, tức đã giảm gần 9%.

Ngoài ra, theo giới phân tích, động lực chính cho sự phục hồi mạnh mẽ của giá vàng là tin về đồng USD và cuộc chiến tranh ở Ukraine. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác xuống còn 106,28 điểm, giảm gần 0,4% so với mức đóng cửa cuối tuần trước đã giảm áp lực cho vàng. Về tình hình Ukraine, việc Mỹ cho phép tên lửa tầm xa từ Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga đã kích thích nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro trong một dấu hiệu cho thấy sự đảo ngược chính sách của Washington.

NHUNG NGUYỄN