Giá vàng trong nước “hạ nhiệt”, người dân tấp nập mua vàng trước ngày Vía Thần Tài

Vàng “bốc hơi” hơn 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều ngày 6-2 (Mùng 9 Tết) quay đầu giảm dù giá vàng thế giới vẫn giao dịch quanh vùng đỉnh. Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước quay đầu giảm do người nắm giữ vàng ồ ạt chốt lời khi giá vàng nhẫn 9999 liên tục lập đỉnh và giá vàng miếng SJC đã tiến gần đỉnh cao nhất mấy ngày gần đây. Tuy nhiên, giá vàng thu vào được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm mạnh hơn giá bán ra nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên đến 3,2 triệu đồng/lượng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Cuối giờ chiều, giá vàng nhẫn 9999 được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh mạnh, có doanh nghiệp giảm hơn 2 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh giảm 2,1 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 86,1 triệu đồng/lượng mua vào và 89,55 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và PNJ giảm 1,5 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 86,7 triệu đồng/lượng mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Khách hàng đến mua vàng chật kín tiệm vàng Mi Hồng, chiều 6-2. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Tập đoàn Phú Quý giảm 1,8 triệu đồng chiều mua và giảm 1 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 86,3 triệu đồng/lượng mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC cũng được Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu giảm 1,8 triệu đồng chiều mua và 1,6 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 86,4 triệu đồng/lượng mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 6-2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.860 USD/ounce, giảm khoảng 6 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 5-2. Mức giá này sau quy đổi tương đương 87,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 khoảng 2,1 -2,2 triệu đồng/lượng so sáng nay ở mức hơn 3,1-3,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 và vàng SJC bớt khan hiếm

Ghi nhận vào chiều ngày 6-2, cả 2 tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh) tấp nập khách đến mua bán vàng. Ghi nhận cho thấy khách đến mua nhiều hơn bán. Bên cạnh mua các các loại thỏi vàng, đồng tiền vàng, vàng Thần Tài và vàng trang sức, khách hàng còn được mua vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC với số lượng không hạn chế.

Quản lý cửa hàng cho biết, sở dĩ tiệm vàng có vàng nhẫn và vàng miếng SJC do nhiều ngày qua khách hàng bán ra nên cửa hàng có để bán lại. Tuy nhiên, tiệm vàng này cũng chỉ thu mua vàng miếng SJC của khách hàng mua tại tiệm vàng Mi Hồng chứ không mua vàng miếng của khách mua nơi khác.

Khách hàng mua vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC tại tiệm vàng Mi Hồng, chiều 6-2. Ảnh: Nhung Nguyễn

Mặc dù không đông như tiệm vàng Mi Hồng nhưng vào khoảng 15 giờ 30 phút, tại Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 có khoảng 25-30 người ngồi đợi mua vàng. Còn khu vực bán vàng lại khá thưa thớt, chỉ vài người mang vàng bán với số lượng vài chỉ đến vài lượng.

Khách ngồi đợi mua vàng tại Công ty SJC quận 3, chiều 6-2. Ảnh: N hung Nguyễn

Chị Huyền Nga (quận 1) vừa mua 2 chỉ vàng Thần Tài tại tại Công ty SJC cho biết, thấy giá vàng giảm hơn 1 triệu so với buổi sáng nên chị ghé mua 2 chỉ vàng Thần Tài lấy hên với giá 8,99 triệu đồng/chỉ, vì sợ ngày mai Vía Thần Tài đông đúc. "Vì có thói quen mua vài chỉ vàng lấy hên vào đầu năm nên tôi cũng không quan tâm đến giá", chị Nga cho hay.

Khách đến Công ty SJC cũng cũng được mua 2 lượng vàng SJC không cần đăng ký trực tuyến và 2 lượng vàng nhẫn hay các sản phẩm vàng Thần Tài/ngày. Trong khi thời gian trước, có thời điểm công ty này chỉ giới hạn mỗi khách hàng mua được mua 5 phân - 1 chỉ vàng nhẫn 9999 và 1 lượng vàng SJC nhưng phải đăng ký qua trang web công ty.

Khách hàng mua vàng Thần Tài tại Cửa hàng PNJ quận 1, chiều 6-2. Ảnh: N hung Nguyễn

Tại Cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng quận 1, khách đến mua vàng Thần Tài và trang sức cũng đông hơn ngày thường. Đặc biệt, hôm nay khách hàng vẫn mua được vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC với số lượng không giới hạn, miễn là doanh nghiệp còn vàng.

Ngoài bán các sản phẩm vàng Thần Tài, cửa hàng PNJ cũng bán vàng miếng SJC để khách hàng lựa chọn. Ảnh: Nhung Nguyễn

Trong khi đó, nhiều tháng qua, tất cả các cửa hàng PNJ tại TPHCM không có vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 để bán. “Hai ngày qua, do giá vàng tăng mạnh, khách hàng đến bán lại vàng nhẫn và miếng SJC chốt lời nên công ty có hàng để bán lại cho khách hàng có nhu cầu”, quản lý cửa hàng PNJ cho biết.

NHUNG NGUYỄN