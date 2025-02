Doanh nghiệp giảm giá thu mua vàng nhưng tăng giá bán sát ngày Vía Thần Tài

Người dân mua vàng tại một cơ sở kinh doanh

Giá vàng miếng SJC sáng nay đã vượt 91 triệu đồng/lượng, chỉ còn cách đỉnh cao nhất gần 1,5 triệu đồng/lượng. Vào khoảng 9 giờ 30 phút, Công ty PNJ và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 88,2 triệu đồng/lượng mua vào và 91,2 triệu đồng bán ra.

Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý vẫn giữ giá vàng SJC hôm trước, giao dịch ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 91 triệu đồng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được một số doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm giá thu mua nhưng vẫn giữ nguyên, thậm chí tăng giá bán. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng chiều mua nhưng tăng 200.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 88,1 triệu đồng/lượng mua vào và 91,15 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 100.000 đồng chiều mua và giữ chiều bán, báo giá ở mức 88 triệu đồng/lượng mua vào và 90,5 triệu đồng bán ra.

Công ty SJC và PNJ vẫn giữ nguyên giá niêm yết hôm qua ở mức 88 - 88,2 triệu đồng/lượng mua vào và 90,6 - 90,7 triệu đồng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay đã tiếp tục phá kỷ lục hôm qua ở mức 90,95 triệu đồng/lượng để lập đỉnh mới, lên 91,15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới. Giá vàng chốt phiên tại New York đêm 5-2 vọt lên 2.866,4 USD/ounce, tăng 23,1 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 6-2 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 2.871,7 USD/ounce, tăng thêm 5 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 87,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 từ 3,1 – 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh thời gian qua ngoài việc giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn vì lo ngại cuộc chiến thương mại, các ngân hàng trung ương các nước còn mua hơn 1.000 tấn vàng trong năm 2024 - năm mua ròng thứ ba liên tiếp. Các ngân hàng này chiếm 20% tổng vàng được mua trong năm trước. Theo báo cáo thường niên của WGC vừa công bố, nhu cầu vàng đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024 trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục đẩy mạnh mua vào và nhu cầu đầu tư tăng trưởng. Tổng giao dịch vàng đạt 4.974 tấn vào năm ngoái, so với 4.899 tấn vào năm 2023, bao gồm cả giao dịch ở các thị trường phi tập trung (OTC).

NHUNG NGUYỄN