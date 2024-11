Giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 21-11, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji đồng loạt niêm yết tăng 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với hôm qua, ở mức 83,9 triệu đồng/lượng mua vào và 86,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng tăng thêm 500.000 đồng, lên 86,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tiếp tục tăng gần 1 triệu đồng/lượng. Công ty SJC tăng 900.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 83,6 triệu đồng/lượng mua vào và 85,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 84,5 triệu đồng/lượng mua vào và 86 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 84,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.0000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên giao dịch tại New York đêm 20-11 lên 2.649,6 USD/ounce, tăng 18,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 21-11 tiếp tục tăng lên 2.654,6 USD/ounce, tăng thêm 7 USD so với giá vàng chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 81,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 3,8-4,4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới vẫn tăng mạnh bất chấp đồng USD tăng vọt. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác lên 106,7 điểm. Sức cầu bắt đáy vàng tăng lên nhanh chóng khi giới đầu tư cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine cũng như Trung Đông khó lòng hạ nhiệt sớm. Vì hiện chính quyền ông Biden cũng như châu Âu đang ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine, thì khả năng ông Trump khó lòng có thể có biện pháp giải tỏa xung đột.

Hiện giới đầu tư cũng đang tập trung vào bài phát biểu của một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần này. Những dự đoán của thị trường về việc FED cắt giảm lãi suất vào tháng 12 này đã giảm đáng kể, từ mức 82,5% chỉ một tuần trước xuống mức hiện tại là 55,7%.

NHUNG NGUYỄN