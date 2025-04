Giá vé máy bay tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Hành khách đông đúc tại sân bay Nội Bài.

Theo thông tin từ các đại lý vé máy bay, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, khiến nhu cầu du lịch nội địa tăng cao. Ngày cao điểm khởi hành là 29-4, trong khi ngày cao điểm trở về là 4-5.

Chặng bay “nóng” nhất trong dịp này là Hà Nội - Phú Quốc, hiện vé bay chặng này còn ít, một số chuyến đã hết vé. Mức giá của hãng Vietnam Airlines dao động từ 3,5-4,6 triệu đồng/vé/chiều. Hãng Vietjet có mức giá từ 2,1-3 triệu đồng/vé/chiều.

“Nóng” không kém là đường bay Hà Nội - Đà Nẵng với mức giá từ 2-2,5 triệu đồng/vé/chiều và số lượng vé đang cạn dần. Trong khung giờ đẹp ngày cao điểm, các chuyến bay của Vietnam Airlines đã cơ bản hết vé bán. Vietjet và Bamboo Airways còn ít vé.

Đường bay Hà Nội - Nha Trang cũng có mức giá tăng cao so với ngày thường, trong đó, giá vé của Vietnam Airlines ở mức 3-3,8 triệu đồng/vé/chiều; Vietjet có giá 1,9-2,8 triệu đồng/vé/chiều; Bamboo Airways giá từ 2,56 triệu đồng/vé/chiều.

Với đường bay trục Hà Nội - TPHCM, hiện các chuyến bay còn nhiều vé trong những ngày cao điểm, giá vé tăng gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, vào ngày 29-4 và 4-5, giá vé phổ thông thấp nhất gần 2,9 triệu đồng/vé/chiều; cao nhất hơn 3,8 triệu đồng/vé/chiều. Các ngày còn lại giá vé từ 2-3 triệu đồng/vé/chiều.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong dịp lễ 30-4 và 1-5, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác 7.536 chuyến bay, trung bình 685 chuyến/ngày, cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế. So với lịch bay trước khi tăng cường, số chuyến bay tăng 20%, và so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 22%. Trong đó, riêng các đường bay đi/đến TPHCM chiếm 5.083 chuyến, trung bình 462 chuyến/ngày, tăng 22% so với ngày thường và cùng kỳ năm ngoái.

BÍCH QUYÊN