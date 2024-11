Giám đốc Công an Ninh Bình được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Đại tá Đặng Trọng Cường (sinh năm 1976, quê quán huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Ngày 6-11, tại Công an tỉnh Sơn La, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân (Giám đốc Công an tỉnh Sơn La) đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động từ ngày 6-11-2024.

Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Đại tá Đặng Trọng Cường

Tại lễ công bố, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đại tá Đặng Trọng Cường (Giám đốc Công an tỉnh), tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đại tá Đặng Trọng Cường tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại tá Đặng Trọng Cường sinh năm 1976, quê quán xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ông có học vị Tiến sĩ luật học Tội phạm học và điều tra tội phạm; Cao cấp Lý luận chính trị.

THÚY HẠNH