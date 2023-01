Giám đốc Công an TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị và gia đình chính sách

Ngày 14-1, Đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các gia đình chính sách, các đơn vị trên địa bàn TPHCM.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Võ Văn Tài (khu phố 6, phường Tân Thới Nhất, quận 12) là người đã có công trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và cụ Văn Văn Đèn (sinh năm 1923, khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12), vừa tròn 100 tuổi.

Tại đây, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của những người có công với cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, các đồng chí là những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM học tập, tiếp tục thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Thiếu tướng Lê Hồng Nam động viên chia sẻ, mong muốn gia đình vươn lên trong cuộc sống, đón xuân mới bình yên, hạnh phúc.

Đến thăm, chúc Tết Trường Quân sự Quân khu 7, Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97 - Quân khu 7, Trung Đoàn Gia Định, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của lực lượng vũ trang TPHCM trong thời gian qua đã dành cho lực lượng Công an trên các lĩnh vực công tác. Đồng thời gửi lời chúc tết đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố.

Thăm, chúc tết Bệnh viện quận 12, Giám đốc TPHCM mong muốn tập thể cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện luôn mạnh khỏe, đạt nhiều thành tựu, sát cánh cùng Công an TPHCM trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tới thăm và động viên tinh thần, lãnh đạo các đơn vị vui mừng cảm ơn những tình cảm của Thiếu tướng Lê Hồng Nam và sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Công an TPHCM giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Thành phố thân yêu.