Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM: Sẽ phát triển những nhóm nghiên cứu để làm chủ các công nghệ lõi

Bên lề Đại hội XIV của Đảng, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM), Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM tham dự đại hội đã chia sẻ với phóng viên Báo SGGP về kỳ vọng đến những chiến lược đột phá trong thời gian tới.

* Phóng viên: Thưa đại biểu, trong báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến tinh thần "dân là gốc". Đại biểu có suy nghĩ gì về tinh thần "dân là gốc" trong bài phát biểu của Tổng Bí thư?

* GS-TS NGUYỄN THỊ THANH MAI: Trong phiên khai mạc đại hội lần này, tôi rất ấn tượng với báo cáo do đồng chí Tổng Bí thư trình bày, không chỉ bởi tầm nhìn chiến lược mà còn bởi cách truyền tải rất chân thành và thuyết phục về tinh thần lấy dân làm gốc.

Trong các dự thảo văn kiện của đại hội lần này, nhân dân không được nhìn nhận đơn thuần như một đối tượng thụ hưởng, mà được xác định là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, đồng thời cũng là động lực và nguồn lực của sự phát triển. Theo tôi, đây không chỉ là một thông điệp chính trị mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cấp lãnh đạo, mỗi đại biểu trước niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Khi con người được đặt ở vị trí trung tâm, mọi chính sách đều phải hướng tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng những cơ hội phát triển và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của toàn xã hội.

* Cảm nhận của đại biểu về kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cũng như những kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới sau đại hội?

* Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Đại hội Đảng toàn quốc. Tôi ấn tượng với công tác tổ chức rất chu đáo, rất khoa học. Tất cả các dự thảo văn kiện đều được trình bày một cách ngắn gọn, cô đọng, chắt lọc về trí tuệ và truyền tải thông điệp "đất nước sẽ vươn mình phát triển trong giai đoạn mới".

Với những thông điệp được truyền tải thông qua các dự thảo văn kiện và các báo cáo, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại đại hội, tôi tin tưởng rằng sau đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ có những động thái rất quyết liệt để có thể triển khai được những chương trình hành động mà đại hội đã đề ra. Cùng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo, tôi tin tưởng rằng trong giai đoạn sắp tới, Việt Nam có những cơ sở, căn cứ để phát triển đúng như tinh thần đề ra của đại hội là đến năm 2045, chúng ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

* Đại hội lần thứ XIV của Đảng là đại hội được đánh giá là có tính chất bước ngoặt với nhiều đột phá chiến lược. Đại biểu quan tâm đến những yếu tố chiến lược đột phá nào sẽ có ý nghĩa mang tính chất dẫn dắt, mở đường cho những đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội phát huy được nội lực của mình?

* Trong tất cả các dự thảo văn kiện đại hội cũng như các ý kiến tham luận của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương tại đại hội, đặc biệt là TPHCM, yếu tố đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là một trụ cột trọng tâm để phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn sắp tới.

Với ĐHQG TPHCM, là một hệ thống đại học gồm 8 trường đại học thành viên với quy mô lớn nhất nước, chúng tôi đang phối hợp với TPHCM để triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Thứ nhất, trong giai đoạn tới, giữa ĐHQG TPHCM và chính quyền TPHCM sẽ hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt là đào tạo những ngành công nghệ chiến lược mà quốc gia và Thành phố đang quan tâm. Chúng tôi sẽ xoáy trọng tâm vào đào tạo nhân lực có trình độ sau đại học.

Thứ hai, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Thành phố để triển khai các hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo. Trong đó, ĐHQG TPHCM được xem như một hạt nhân để thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo này. Trung tâm Đổi mới sáng tạo của ĐHQG TPHCM sẽ là đầu mối để liên kết, hợp tác với các cơ quan ban ngành Trung ương, các địa phương, các trường đại học, các doanh nghiệp để có thể xây dựng những bài toán lớn; phối hợp với các viện, trường tại TPHCM cùng giải quyết những bài toán này.

Thứ ba, chúng tôi cũng sẽ phát triển những nhóm nghiên cứu mạnh tại TPHCM để có thể làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, với mục tiêu là trong 5-10 năm tới, Việt Nam có thể có được những sản phẩm mà chúng ta nắm giữ công nghệ lõi đó.

* Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong dự thảo văn kiện đại hội cũng nhấn mạnh về yếu tố này. Vậy đại biểu kỳ vọng như thế nào về sự phát triển của lĩnh vực khoa học công nghệ tại TPHCM thời gian tới?

* Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57, khi có nghị quyết này, các địa phương, đặc biệt là TPHCM đã rất quan tâm và có những chương trình hành động cụ thể.

Chính phủ cũng đã phê duyệt chương trình phát triển ĐHQG TPHCM thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á. Để ĐHQG TPHCM có thể đạt được mục tiêu trên thì ĐHQG TPHCM phải đồng hành với TPHCM để có thêm nguồn lực, cũng là có thêm cơ hội để giải quyết những bài toán cho đô thị lớn TPHCM.

