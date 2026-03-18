Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh khu vực

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 18-3, tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiến hành hội đàm với Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Đối thoại Chiến lược cấp bộ trưởng các bộ ngoại giao, quốc phòng, công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất. Điều này thể hiện vai trò, tích cực chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác quốc phòng và các nội dung hợp tác được hai bên thống nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, với các hoạt động giao lưu thiết thực, ý nghĩa, Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 sẽ thành công tốt đẹp, trở thành điểm sáng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Bắt đầu từ năm 2014, đến nay, sau 12 năm với 10 lần tổ chức, mỗi lần đều đã có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa hai nước đã góp phần thúc đẩy đối ngoại nhân dân, giúp nhân dân hai nước thêm cơ hội giao lưu văn hóa, tiếp xúc, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Giao lưu đã thực sự trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, trở thành sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hàng năm, được lãnh đạo các cấp ủng hộ, nhân dân hai nước đồng tình và dư luận quốc tế quan tâm, là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân tại lễ đón chính thức, sáng 18-3 ở Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: T.B

Về phương hướng tổ chức giao lưu trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường, thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của cơ chế này, ngày càng đi vào thực chất.

Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, bày tỏ vui mừng cùng Bộ trưởng Phan Văn Giang đồng chủ trì Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới hai nước. Thượng tướng Đổng Quân cho rằng, những năm qua, quan hệ hai nước, hai quân đội không ngừng được tăng cường. Quan hệ hợp tác quốc phòng hai bên đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước, góp phần bảo đảm ổn định tình hình khu vực và thế giới.

Những thành quả đạt được nhờ sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai nước, do đó giao lưu đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, ngày càng thực chất, có chiều sâu. Thông qua giao lưu, bầu không khí hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đậm nét. Kế thừa truyền thống này, hai bên hiện thực hóa, tăng cường các hoạt động giao lưu giữa quân đội hai nước.

Thượng tướng Đổng Quân cho rằng, hoạt động Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh khu vực, nhất là biên giới giữa hai nước. Nhân dân biên giới hai nước được giao lưu tốt hơn. Hoạt động này còn thúc đẩy giao lưu 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Nhân dịp này, Thượng tướng Đổng Quân trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tham gia Diễn đàn Hương Sơn về hợp tác an ninh – quốc phòng diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc) năm nay.

TRẦN BÌNH