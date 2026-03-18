Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 18-3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng đoàn đại biểu hai nước đã thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh).

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ đón hai Bộ trưởng. Ảnh: T.B

Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân chào hỏi các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ tại lễ đón. Ảnh: T.B

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước chứng kiến các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện một tình huống nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy, với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước chứng kiến các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện một tình huống nghiệp vụ tại đồn. Ảnh: T.B

Clip Chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện một tình huống nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy. Thực hiện: TRẦN BÌNH

Báo cáo với hai Bộ trưởng, Trung tá Lục Chinh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết, những năm qua, Đồn Biên phòng Trà Cổ và Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành (Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc) luôn duy trì chế độ hội đàm, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới.

Hai bên hợp tác chặt chẽ, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Biên bản hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc).

Hai đơn vị thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng nhau nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của quân đội hai nước, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng bộ đội biên phòng hai bên. Hai bên đã tổ chức tuần tra liên hợp biên giới, 396 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đây là hoạt động thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, nhằm phối hợp trực tiếp quản lý, bảo vệ biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ. Ảnh: T.B

Hai bên chủ động, tích cực phối hợp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới như: buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác tuyên truyền quản lý, giáo dục và phát động phong trào quần chúng nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

TRẦN BÌNH