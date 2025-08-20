Xã hội

Giao nộp gà lôi trắng bay lạc vào quán nước ở Huế

Cá thể gà lôi trắng nặng khoảng 1kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Sáng 20-8, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, TP Huế cho biết, địa phương vừa tiếp nhận và bàn giao một cá thể gà lôi trắng cho Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, bảo tồn.

IMG_20250820_091540.jpg
Đưa cá thể gà lôi trắng về Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc và bảo tồn

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 19-8, anh Nguyễn Xuân Lộc (trú tại tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân) phát hiện một cá thể gà lôi trắng bay vào quán nước ở khu vực hồ Thủy Tiên (TP Huế). Anh Lộc chủ động báo tin và bàn giao cho UBND phường Thủy Xuân.

Sau đó, UBND phường Thủy Xuân phối hợp với lực lượng kiểm lâm TP Huế tiếp nhận và đưa cá thể gà lôi trắng về Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, bảo tồn.

IMG_20250820_091546.jpg
Giao nộp cá thể gà lôi trắng cho cơ quan chức năng

Cá thể gà lôi trắng nặng khoảng 1kg, tình trạng sức khỏe bình thường. "Việc người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học", ông Đặng Hữu Hải cho biết.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Gà lôi trắng UBND phường Thủy Xuân Vườn quốc gia Bạch Mã Quý hiếm đa dạng sinh học bảo tồn

