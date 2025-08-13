Bị cáo trong vụ án “gà lôi trắng” vui mừng khi được trở về nhà

Bị cáo Thái Khắc Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng và Nhà nước, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã cho bị cáo được tại ngoại chờ phiên xử phúc thẩm.

Bị cáo Thành trong niềm vui được trở về cùng vợ con

Chiều 13-8, Thái Khắc Thành - bị cáo trong vụ án “gà lôi trắng” đã về đến nhà tại xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An).

Khi biết tin bị cáo Thái Khắc Thành được tại ngoại và trở về nhà, rất đông người thân, họ hàng, làng xóm đến chia vui.

Ngay khi về đến nhà, bị cáo Thái Khắc Thành xúc động cho biết, bản thân rất vui và sung sướng khi được trở về nhà cùng mẹ già, vợ và các con. Với niềm vui khôn tả này, bị cáo Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng và Nhà nước, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã xem xét cho bị cáo được tại ngoại. Bị cáo cũng bày tỏ lòng biết ơn họ hàng, bà con làng xóm,… đã quan tâm đến gia đình trong thời gian Thành bị tạm giam.

Bị cáo Thành hứa, trong thời gian được tại ngoại sẽ tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8-8, Tòa án nhân dân khu vực 5 (tỉnh Hưng Yên) tuyên phạt Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”; cụ thể là việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.

Ngày 13-8, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.

DUY CƯỜNG