Người dân giao nộp nhiều công xanh quý hiếm, gà lôi trắng

Chi cục Kiểm lâm TPHCM vừa tiếp nhận một số động vật hoang dã quý hiếm từ người dân, trong đó có cá thể gà lôi trắng, rùa núi vàng, trăn. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, người dân giao nộp 3 cá thể công xanh quý hiếm cho Vườn quốc gia Vũ Quang.

Ngày 19-8, Chi cục Kiểm lâm TPHCM (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận để thả về tự nhiên một số động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm 1 cá thể gà lôi trắng, 3 cá thể rùa đất lớn, 2 cá thể rùa núi vàng và 6 cá thể trăn đất. Toàn bộ các cá thể này đều thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp quý hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Chi cục Kiểm lâm TPHCM, các cá thể được bàn giao lần này do người dân tự nguyện chuyển giao. Sau khi được chăm sóc, kiểm tra sức khỏe, bảo đảm đủ điều kiện sinh tồn, số cá thể nói trên sẽ được đưa về rừng đặc dụng để tái thả về với môi trường tự nhiên.

Đáng chú ý, trong số này có 1 cá thể gà lôi trắng - loài chim đặc hữu của Việt Nam, đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng về số lượng ngoài tự nhiên. Con gà lôi trắng trống có trọng lượng 0,7 kg, được một người dân phát hiện đi lạc trên địa bàn phường An Phú Đông nên đã báo cho UBND phường và được giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho hay, hành động giao nộp và thả về tự nhiên những loài nguy cấp, quý hiếm không chỉ góp phần thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ những giá trị tự nhiên cho mai sau.

Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định có 109 loài động vật hoang dã được xếp vào nhóm IB - nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và 187 loài động vật hoang dã xếp vào nhóm IIB - thuộc diện bị hạn chế khai thác.

Thông tư quy định rõ, mọi loài động vật rừng kể cả nhóm IB, IIB và các loài trong danh mục Công ước CITES đều được phép nuôi nếu cơ sở nuôi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chuồng trại phù hợp với đặc tính sinh học của loài, có sự cho phép của cơ quan chức năng và đặc biệt là chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của con giống.

Bên cạnh các yêu cầu về không gian, môi trường sống cũng phải đảm bảo điều kiện vệ sinh, thú y, an toàn cho người và vật nuôi. Cơ sở phải có phương tiện, thiết bị phục vụ việc tiếp nhận và chuyển giao động vật khi cần thiết; có khu cách ly để phòng dịch trong quá trình chăm sóc.

Đối với những loài thú lớn, cần bố trí khu vực phục hồi tập tính hoang dã trong trường hợp nuôi phục vụ bảo tồn. Ngoài ra, các cơ sở nuôi khi đã được cấp mã số quản lý phải thực hiện việc ghi chép, theo dõi đầy đủ trong sổ sách theo quy định nhằm phục vụ công tác giám sát và truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ quá trình nuôi.

* Cùng ngày, ông Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa tiếp nhận 3 cá thể công xanh quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp. Đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận cá thể công xanh.

3 cá thể công xanh có tên khoa học là Pavo muticus, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ theo quy định hiện hành.

Công xanh là một loài chim biểu tượng cho đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, đang suy giảm quần thể ngoài tự nhiên do săn bắt và mất nơi sống.

Các cá thể công xanh được người dân giao nộp đều trong tình trạng khỏe mạnh bình thường, gồm 1 cá thể công xanh trống nặng khoảng 4kg và 2 cá thể công xanh mái nặng khoảng 3kg/con.

Bộ lông của công xanh có vẻ đẹp lộng lẫy, đuôi của công trống dài có hoa văn; công mái có màu lông giản dị hơn nhưng vẫn mang nét duyên dáng riêng.

Sau khi tiếp nhận, trước mắt, Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp tục chăm sóc, bảo vệ, nhân nuôi, sinh sản, phát triển và bảo tồn tại đây.

