Giết người tình, người đàn ông lãnh 20 năm tù

Ngày 14-9, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, dù đã có vợ con nhưng Tuấn vẫn làm quen và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Mộng Kiều (47 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An).

Tháng 2-2023, nghi ngờ Kiều có tình cảm với người đàn ông khác, Tuấn bực tức và thường xuyên cự cãi với người tình.

Ngày 23-4, Tuấn mang theo ba chai thuốc diệt cỏ và một con dao đến nhà Kiều.

Đến nơi, Tuấn yêu cầu Kiều trả số tiền 35 triệu đồng mượn của Tuấn trước đó. Kiều không trả, cả hai xảy ra cự cãi.

Sau đó, Tuấn dùng dao tấn công Kiều. Kiều bỏ chạy ra phía trước nhà kêu cứu và té ngã xuống đường. Dù được người dân sống xung quanh chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng Kiều đã tử vong.

Gây án xong, Tuấn lấy một chai thuốc diệt cỏ (dung tích 450ml) uống hết một phần trong chai rồi điều khiển xe mô tô chạy về nhà mẹ ruột ở xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tại đây, Tuấn được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu và bị công an bắt tạm giam sau đó.