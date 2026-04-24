Nhân rộng các mô hình hay trong công tác tuyên giáo, dân vận

Chiều 24-4, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Cụm thi đua số 11 (gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Tân Thành) tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua công tác Tổ chức, Tuyên giáo và Dân vận năm 2026. Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tại lễ ký kết, các đơn vị đã thống nhất giao ước thi đua với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyên giáo và dân vận. Tăng cường tham mưu cấp ủy đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo đời sống Nhân dân.

Các địa phương thuộc cụm 11 ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: QUANG VŨ

Các địa phương cũng sẽ chú trọng công tác dân vận chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị, bức xúc; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, phát động và lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” với trọng tâm là mô hình “5 không”; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó là chủ động nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo đời sống đồng bào; phát huy vai trò người có uy tín, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các phường, xã trong Cụm thi đua số 11 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên giáo, dân vận nhằm tạo điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

QUANG VŨ

