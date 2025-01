Giúp người nghèo tránh bệnh lao ở Brazil

Phát thực phẩm từ thiện trên đường phố Rio de Janero, Brazil. Ảnh: Reuters

Các gia đình đủ điều kiện - những người có thu nhập khoảng 40USD/người/tháng - sẽ nhận được ít nhất 100 USD trợ cấp tiền mặt hàng tháng, với mức thanh toán cao hơn cho các gia đình có trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai. Tính đến năm 2023, Bolsa Família đã tiếp cận 21,1 triệu hộ gia đình. Đây được coi là một trong những sáng kiến ​​chuyển tiền mặt có điều kiện lớn nhất thế giới và được ghi nhận là có tác dụng giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, bệnh tim mạch, tự tử và các tình trạng sức khỏe khác. Bên cạnh đó, nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Nature Medicine phát hiện ra rằng từ năm 2004-2015, chương trình đã hạn chế tỷ lệ mắc bệnh lao và tử vong ở những người sống trong hoàn cảnh nghèo đói cùng cực, đặc biệt đối với người Brazil bản địa, da màu và Pardo.

Ông Davide Rasella, tác giả chính của nghiên cứu và là người đứng đầu nhóm đánh giá và thẩm định tác động sức khỏe tại Viện Y tế toàn cầu Barcelona, ​​Tây Ban Nha cho biết: “Trên toàn thế giới vào năm 2023 có khoảng 10,8 triệu người mắc bệnh lao. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người bệnh có thể mất nhiều tháng để phục hồi và phân nửa số bệnh nhân phải đối mặt với gánh nặng tài chính vượt quá khả năng chi trả”. Phân tích mới bao gồm 54,5 triệu người Brazil có thu nhập thấp, có đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế xã hội tương tự, bất kể họ có nhận hỗ trợ từ chương trình hay không. Trong suốt thời gian nghiên cứu kéo dài 12 năm, có gần 160.000 ca chẩn đoán mắc bệnh lao mới và khoảng 8.000 ca tử vong trong nhóm đối tượng này. Trong thời gian đó, tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh lao thấp hơn ở những người nhận được tiền mặt hỗ trợ.

Cụ thể, tỷ lệ mắc là 49,44 trên 100.000 người trong số những người thụ hưởng, so với 81,37 trên 100.000 người trong số những người không nhận được tiền mặt. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong do bệnh lao cao gấp đôi ở những người không nhận được tiền, ở mức 4,68 trên 100.000 so với 2,08 trên 100.000 ở những người nhận được tiền chuyển khoản. Khoản tiền hỗ trợ này có thể giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh lao bằng cách đảm bảo mọi người có nhiều thực phẩm hơn, điều kiện nhà ở tốt hơn - chẳng hạn như không gian sống ít đông đúc, thông gió tốt hơn - và khả năng nấu ăn bằng nhiên liệu sạch hơn giúp giảm ô nhiễm không khí trong nhà, một yếu tố nguy cơ khác.

Chương trình chuyển tiền mặt của Brazil cũng đi kèm một số điều kiện có thể giúp đảm bảo mọi người được sàng lọc và điều trị bệnh lao. Ví dụ, phụ nữ mang thai phải được chăm sóc trước khi sinh; trẻ em phải được tiêm vaccine bắt buộc, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và đi học. Các dự án tương tự cũng đã được thử nghiệm ở quy mô nhỏ hơn tại Ấn Độ và Uganda với kết quả khả quan mặc dù nghiên cứu của Uganda chỉ ra rằng việc chuyển tiền mặt có thể cần phải kéo dài hơn để tối đa hóa tác động của chúng.

VIỆT LÊ