Gyoza từ Ajinomoto mang món ăn Nhật vào gian bếp Việt

Từ món ăn quen thuộc tại Nhật Bản, Gyoza ngày càng gần gũi với người Việt nhờ cách chế biến nhanh và tiện lợi.

Yaki Gyoza – Gyoza áp chảo – là một trong những cách chế biến phổ biến tại Nhật Bản

Trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, Gyoza là món bánh xếp quen thuộc với lớp vỏ mỏng, phần nhân thịt và rau củ mềm mọng. Không chỉ xuất hiện tại các nhà hàng, món ăn này ngày càng trở nên gần gũi với người Việt khi có thể dễ dàng chế biến tại nhà.

Từ món bánh xếp quen thuộc của Nhật Bản

Gyoza được cho là có nguồn gốc từ món sủi cảo của Trung Quốc. Khi du nhập vào Nhật Bản, món ăn này được điều chỉnh về nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức, từ đó hình thành nét đặc trưng riêng.

Gyoza truyền thống thường có lớp vỏ bột mỏng, bao bọc phần nhân gồm thịt heo băm kết hợp với bắp cải, hẹ, hành lá, gừng, tỏi, nước tương và dầu mè. Trong đó, Yaki Gyoza – Gyoza áp chảo – là một trong những cách chế biến phổ biến tại Nhật Bản. Bánh có một mặt vàng giòn trong khi phần vỏ và nhân bên trong vẫn mềm mọng.

Gyoza có thể được dùng như món ăn nhẹ, món ăn kèm trong bữa chính hoặc kết hợp cùng các món khác để tạo thành một bữa ăn đa dạng. Món bánh thường được dùng cùng nước chấm pha từ nước tương, giấm và dầu ớt, tạo sự cân bằng với vị đậm đà của phần nhân.

Đưa hương vị Nhật vào căn bếp gia đình

Để tự làm Gyoza, người nội trợ cần trải qua nhiều công đoạn như chuẩn bị nguyên liệu, phối trộn nhân, chuẩn bị vỏ, gói bánh và chế biến. Với những gia đình có quỹ thời gian hạn chế, sản phẩm chế biến sẵn có thể giúp rút ngắn đáng kể quá trình chuẩn bị.

Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza của Ajinomoto Việt Nam giúp ẩm thực Nhật gần hơn với người Việt

Đây cũng là mục tiêu mà dòng Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza của Ajinomoto Việt Nam hướng tới. Hiện sản phẩm có hai lựa chọn: Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt Heo và Gà và Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt Gà và Rau dùng cho nồi chiên không dầu.

Với phiên bản nhân thịt Heo và Gà, người dùng không cần rã đông mà có thể áp chảo trong khoảng 6 phút. Lớp vỏ mỏng bao bọc phần nhân thịt và rau củ, trong đó thịt được chế biến bằng phương pháp xay thịt chuyên biệt nhằm duy trì cấu trúc thịt và cảm giác mềm, mọng nước khi thưởng thức.

Trong khi đó, phiên bản nhân thịt Gà và Rau dùng cho nồi chiên không dầu phù hợp với cách nấu hiện đại. Sản phẩm có thể được chế biến trực tiếp ở 200°C trong khoảng 5 phút mà không cần rã đông, tạo lớp vỏ giòn xốp bên ngoài và phần nhân mềm ẩm bên trong.

Phiên Gyoza dùng cho nồi chiên không dầu tiện lợi

Sự thuận tiện này giúp Gyoza có thể xuất hiện trong nhiều thời điểm khác nhau, từ bữa sáng, bữa ăn nhẹ đến món ăn dùng để chia sẻ cùng gia đình, bạn bè.

Từ sản phẩm đến những đóng góp cho cộng đồng

Dòng sản phẩm đông lạnh cũng cho thấy nỗ lực của Ajinomoto Việt Nam trong việc mở rộng đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng bên cạnh lĩnh vực gia vị truyền thống.

Doanh nghiệp đồng thời triển khai nhiều sáng kiến như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng dành cho Bà mẹ và Trẻ em, Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt...

Những hoạt động này góp phần hiện thực hóa mục đích tồn tại của doanh nghiệp: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin (AminoScience)”.

NHƯ AN