SIGEP vươn ra thế giới, tạo cầu nối cho doanh nghiệp F&B Việt Nam

Hội thảo chuyên đề “SIGEP vươn ra thế giới – Hành trình tại Việt Nam” đã mang đến cơ hội để doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ ẩm thực cập nhật xu hướng thị trường quốc tế, tìm hiểu công nghệ, giải pháp mới và mở rộng kết nối với các đối tác nước ngoài.

Bà Ilaria Cicero, Giám đốc Triển lãm Toàn cầu của Bộ phận Thực phẩm & Đồ uống thuộc IEG tại Ý giới thiệu về SIGEP World 2027. Nguồn: ITA

Sáng 8-9, tại TPHCM, Thương vụ Ý tại Việt Nam (ITA) phối hợp cùng Tập đoàn Triển lãm Ý (Italian Exhibition Group – IEG) tổ chức Hội thảo chuyên đề “SIGEP vươn ra thế giới – Hành trình tại Việt Nam”. Sự kiện hướng tới cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ẩm thực, đồng thời giới thiệu những cơ hội hợp tác, giao thương với thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh ngành F&B không ngừng thay đổi trước những xu hướng mới về sản phẩm, công nghệ và hành vi tiêu dùng, việc cập nhật thông tin thị trường quốc tế đang trở thành nhu cầu thiết thực đối với doanh nghiệp. Hội thảo là dịp để các doanh nghiệp trao đổi về những chuyển động của thị trường, tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế và tiếp cận các giải pháp công nghệ có khả năng hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành dịch vụ ẩm thực.

Chương trình quy tụ đại diện từ Văn phòng ITA tại Việt Nam và IEG, cùng các chuyên gia trong ngành F&B. Nội dung chương trình tập trung vào các chủ đề chính, bao gồm hoạt động xuất khẩu của Ý sang Việt Nam đối với các sản phẩm như gelato, bánh ngọt, sô-cô-la, cà phê, bánh mì và pizza, cũng như xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng trong các lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng máy móc, công nghệ của Ý trong lĩnh vực ẩm thực.

Một nội dung quan trọng khác của chương trình là giới thiệu về SIGEP – sự kiện quốc tế quy mô lớn dành cho ngành dịch vụ ẩm thực, với các lĩnh vực nổi bật như kem, bánh ngọt, sô-cô-la, cà phê, bánh mì và pizza. Đây cũng là những ngành hàng có sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ.

Hội thảo cũng đã giới thiệu Triển lãm SIGEP World 2027 diễn ra từ 23 – 27-01-2027 tại Trung tâm Triển lãm Rimini, Ý, quy tụ các thương hiệu, nhà sản xuất, chuyên gia và khách mua chuyên ngành quốc tế. Triển lãm sẽ giới thiệu các xu hướng, công nghệ, nguyên liệu, máy móc, thiết bị và giải pháp mới cho ngành dịch vụ ẩm thực.

Theo Bà Ilaria Piccinni, Tùy viên Thương mại - Thương vụ Ý tại TPHCM, thị trường Việt Nam mang lại những triển vọng lớn cho ngành F&B. Các sản phẩm thực phẩm của Ý hoàn toàn phù hợp vì mang lại chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, mang đến sự đổi mới nhưng vẫn giữ gìn nét truyền thống. Ngoài ra, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang mang lại nhiều cơ hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường này nhờ vào lộ trình cắt giảm thuế quan

Bà Ilaria Piccinni, Tùy viên Thương mại - Thương vụ Ý tại TPHCM phát biểu tại hội thảo. Nguồn: ITA

Việc đưa SIGEP World đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động “SIGEP vươn ra thế giới – Hành trình tại Việt Nam” được kỳ vọng góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế. Không chỉ dừng ở việc cập nhật xu hướng, chương trình còn tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm và khám phá những hướng hợp tác mới trong lĩnh vực F&B.

Bà Ilaria Cicero, Giám đốc Triển lãm Toàn cầu của Bộ phận Thực phẩm & Đồ uống thuộc IEG tại Ý và Giám đốc Điều hành của chi nhánh IEG Châu Á tại Singapore cho biết, đã chọn Việt Nam là “Quốc gia Khách mời” cho sự kiện SIGEP World năm 2027 từ ngày 23 đến 27 tháng 1 tại Rimini. Quyết định này nhằm ghi nhận sự phát triển kinh tế năng động cũng như sự mở rộng nhanh chóng của ngành dịch vụ ẩm thực và cà phê tại Việt Nam. Chương trình “Quốc gia Khách mời” được tạo ra nhằm tối đa hóa sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế và tăng cường thương mại song phương thông qua các hoạt động như cử đoàn đại biểu chính thức, tổ chức bài thuyết trình cấp thể chế, các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp B2B và tham gia phiên thảo luận SIGEP VISION Talk.

Bà Ilaria Cicero, Giám đốc Triển lãm Toàn cầu của Bộ phận Thực phẩm & Đồ uống thuộc IEG tại Ý giới thiệu về SIGEP World 2027. Nguồn: ITA

Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Ý đối với các sản phẩm chủ chốt của ngành đã đạt 67,4 triệu Euro – tăng 17,85% so với năm 2024 – qua đó khẳng định vị thế của Ý là nhà cung cấp lớn thứ hai từ châu Âu vào thị trường Việt Nam. Những số liệu này cho thấy sự tăng trưởng vững chắc và ổn định, đồng thời làm nổi bật các cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp Ý tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam được khuyến khích tham dự SIGEP World và tìm hiểu cơ hội tham gia với tư cách đơn vị triển lãm. SIGEP World là cửa ngõ chiến lược dẫn đến các thị trường quốc tế, đồng thời mang lại nền tảng tuyệt vời để kết nối với những tên tuổi hàng đầu trong ngành dịch vụ thực phẩm toàn cầu.

THANH THANH