Xã Thường Tân: Đối thoại để hiểu dân, sát việc

Từ những phản ánh về giao thông, đất đai, nước sạch đến giáo dục, an sinh xã hội, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy xã Thường Tân với nhân dân đã giúp giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống. Qua từng ý kiến, các phòng, ban liên quan làm rõ hướng xử lý, để những vấn đề người dân quan tâm từng bước được giải quyết sát thực tế.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tân, phát biểu kết luận tại hội nghị đối thoại với nhân dân

Lắng nghe từ những việc dân cần

Tại hội nghị đối thoại trực tiếp, người dân được lãnh đạo xã Thường Tân thông tin khái quát về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh và đề xuất của nhân dân. Qua đó, địa phương có thêm cơ sở nắm sát thực tế, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý và phục vụ người dân.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy xã Thường Tân với nhân dân

Tại hội nghị, những vấn đề được người dân đặt ra đều gắn với đời sống hằng ngày. Ông Nguyễn Văn Long, ấp Cây Dừng, đề nghị hướng dẫn thủ tục liên quan đến máy cày, máy kéo phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản; đồng thời phản ánh những khó khăn trong thực hiện thủ tục đất đai, nhất là việc xác nhận nguồn gốc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng từ những vấn đề thực tiễn trong sinh hoạt, sản xuất, ông Nguyễn Ngọc Trung, ấp Cây Dừng, đề nghị quan tâm đến nguồn nước sạch sinh hoạt, xử lý cây cỏ mọc lấn ra đường Hiếu Liêm 03. Người dân cũng nêu những vấn đề liên quan giao thông xuống cấp, môi trường, giáo dục, việc làm và chính sách an sinh.

Làm rõ từng vấn đề

Từ các phản ánh của người dân, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Lâm yêu cầu các phòng, ban liên quan làm rõ từng nội dung, trả lời trên cơ sở thực tế và quy định hiện hành.

Về giao thông, ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, cho biết địa phương tiếp tục rà soát, duy tu, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp. Trong giai đoạn 2026-2030, xã đã đề xuất thành phố bố trí vốn đầu tư công trung hạn để từng bước nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn.

Đối với đất đai, môi trường và nước sạch, địa phương đang rà soát quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục để đề xuất đơn giản hóa các thủ tục; đồng thời phối hợp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đối với những trường hợp đủ điều kiện. Riêng vấn đề nước sạch, đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi tình trạng áp lực nước yếu vào một số thời điểm để có hướng phối hợp xử lý.

Người dân xã Thường Tân phát biểu, nêu những vấn đề quan tâm tại hội nghị đối thoại

Trong buổi đối thoại trên, những vấn đề liên quan giáo dục, an sinh và đời sống người dân cũng được làm rõ. Ông Nguyễn Thái Mỹ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, cho biết địa phương đã rà soát trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đồng thời tiếp tục sửa chữa, bổ sung những hạng mục còn thiếu, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.

Không dừng ở việc giải đáp tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Lâm yêu cầu các phòng, ban tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm vấn đề, giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, việc tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ phải rõ ràng, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Qua đối thoại, những phản ánh cụ thể từ cơ sở giúp cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở nắm sát thực tế và xác định rõ hơn những việc cần tập trung giải quyết. Việc gắn từng kiến nghị với trách nhiệm của các phòng, ban cũng giúp việc xử lý cụ thể hơn, sát với nhu cầu của người dân hơn.

Đối thoại không chỉ là dịp lắng nghe ý kiến nhân dân mà còn giúp cấp ủy, chính quyền nắm rõ hơn những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Từ đó, từng nội dung được trao đổi, giải đáp và xác định hướng xử lý phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tân

VĂN SƠN