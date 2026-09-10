Tại sao Bcons Central Park sẽ đón đầu xu hướng lựa chọn nhà ở tại Biên Hòa?

Thu nhập cải thiện, dịch vụ đa dạng cùng nhịp sống đô thị ngày càng phát triển đang mở ra những yêu cầu mới về nơi an cư tại vùng đất Biên Hòa. Bcons Central Park hướng đến lựa chọn sống thuận tiện, tích hợp và phù hợp với nhu cầu ở thực cho cư dân.

Thành phố Đồng Nai có mức thu nhập bình quân đầu người cao thứ ba cả nước năm 2025. Ảnh: VnEconomy

Theo số liệu thống kê, thu nhập bình quân đầu người ở Thành phố Đồng Nai đang đứng thứ ba cả nước, với mức tăng 10,9% giữa hai năm gần nhất. Cùng với mức sống nâng lên, người dân cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho nơi an cư, từ sự thuận tiện, an ninh đến không gian xanh và tiện ích.

Không chỉ là “có chỗ ở là được”

Với những người trẻ bắt đầu xây dựng gia đình, bài toán chọn nhà không chỉ dừng ở diện tích hay mức giá. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (phường Trấn Biên), vừa kết hôn và đang tìm ngôi nhà mới cho gia đình nhỏ, cho biết chị đặc biệt quan tâm đến sự thuận tiện của nơi ở mới trong sinh hoạt hằng ngày, từ vị trí, thời gian di chuyển, chỗ để xe đến không gian sống và các tiện ích phục vụ gia đình.

Chính sự chuyển dịch trong nhu cầu nhà ở đã khiến mô hình căn hộ chung cư trở thành lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm, nhất là với những dự án không chỉ “bán” quyền sở hữu căn hộ ngay trung tâm thành phố mà còn mang đến không gian sống xanh, sống tiện nghi như Bcons Central Park - dự án đầu tiên được Tập đoàn Bcons triển khai tại Thành phố Đồng Nai.

“Căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa” với khoảng 7.730 m² diện tích cây xanh, kiến tạo không gian sống xanh lành cho cư dân

Được biết, Bcons Central Park được xây dựng trên quỹ đất khoảng 2,7 ha với 2.820 căn hộ, được phát triển theo mô hình “tất cả trong một”, hướng đến sự thuận tiện trong đời sống hàng ngày.

Điểm đáng chú ý của Bcons Central Park nằm ở việc kết hợp không gian xanh và hệ tiện ích trong cùng một khuôn viên. Khoảng 7.730 m² diện tích cây xanh được bố trí cùng đường dạo bộ, hồ bơi và công viên, giúp hơi thở thiên nhiên vẫn có thể hòa nhập vào đời sống cư dân, dù ở giữa trung tâm đô thị khói bụi, tấp nập.

Một nơi ở, nhiều nhu cầu được đáp ứng

Bcons Central Park tọa lạc trên mặt tiền đường Phan Trung, phường Tam Hiệp, trong khu vực lõi đô thị Biên Hòa, nơi dân cư và hệ thống dịch vụ đã hình thành. Từ vị trí này, cư dân có thể thuận tiện tiếp cận chợ, trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại và các điểm vui chơi, giải trí chỉ trong 5–10 phút di chuyển.

Không gian sống tại dự án cũng được tổ chức theo hướng gia tăng sự thuận tiện ngay trong khuôn viên. Hệ thống quản lý, an ninh cùng hai tầng hầm đỗ xe đáp ứng những nhu cầu cơ bản, trong khi không gian xanh và các khu vực dành cho vận động, vui chơi tạo thêm lựa chọn thư giãn mà không cần di chuyển xa.

Hệ thống công viên, khu vui chơi, khu thể thao cùng thương mại, dịch vụ tích hợp trong khuôn viên, mang đến không gian sống thuận tiện cho cả gia đình tại Bcons Central Park

Đặc biệt, với các gia đình có con nhỏ, công viên, hồ bơi, nhà trẻ, khu vui chơi, khu thể thao tổng hợp ngay trong khuôn viên giúp việc đưa đón, vui chơi và chăm sóc con thuận tiện hơn. Kết hợp cùng hệ thống thương mại, dịch vụ, Bcons Central Park hướng đến một mô hình sống nơi nhiều nhu cầu có thể được đáp ứng ngay quanh nơi ở, giảm bớt thời gian di chuyển và dành thêm thời gian cho gia đình.

Không chỉ thuận tiện trong đời sống nội khu, Bcons Central Park còn hưởng lợi từ mạng lưới giao thông đang được hoàn thiện. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe toàn tuyến từ 18-5-2026, trong khi đường ven sông Cái đang triển khai qua Trấn Biên và Tam Hiệp, mở thêm hướng kết nối nội đô. Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ tháng 12-2026, tiếp tục mở rộng khả năng kết nối của khu vực.

Bcons Central Park vì thế không chỉ đáp ứng nhu cầu sống xanh, tiện nghi cho người dân mà còn bắt nhịp với đà phát triển của đô thị Biên Hòa - Đồng Nai, mở ra giá trị an cư phù hợp với một đô thị đang vươn mình.

QUỲNH QUỲNH