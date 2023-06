Hà Nội bất ngờ thu hẹp phạm vi cúp điện

Theo đó, những điểm sẽ cúp điện ngày 10-6 chủ yếu tập trung ở 3 điểm cục bộ thuộc quận Long Biên, huyện Mê Linh và huyện Gia Lâm. Còn lại đa số các quận nội thành cùng thị xã Sơn Tây và các huyện như: Sóc Sơn, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Trì, Đông Anh, Thường Tín, Ba Vì, Phú Xuyên và Ứng Hòa không có thông tin cúp điện trong ngày 10-6.

Theo khảo sát của PV Báo SGGP, trong ngày 9-6, tình hình cúp điện luân phiên tại Hà Nội và các tỉnh ở miền Bắc vẫn diễn ra, nhưng chỉ cục bộ và không còn căng thẳng như trước đó. Phần vì nắng nóng đã giảm (công suất phụ tải điện chỉ ở khoảng 16.000-17.000MW, thấp hơn khu vực miền Nam). Phần vì đơn vị điện lực tại một số địa phương ưu tiên, tập trung điện năng phục vụ kỳ thi vào lớp 10 (trong đó có TP Hà Nội).

Tuy nhiên, tình hình thiếu điện vẫn chưa cải thiện. Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), lưu lượng nước về các hồ thủy điện ngày 9-6 tăng nhẹ so với ngày trước đó, nhưng cơ bản vẫn còn thấp so với yêu cầu. Do thời gian qua khô hạn diễn ra quá lâu, nên mực nước tại các hồ ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ đã xuống thấp, hiện một số hồ đã xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết; khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên có mực nước tại các hồ chỉ ở mức tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Cụ thể, vẫn còn một số hồ ở mực nước chết như: Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang (Bắc bộ), Bản Vẽ, Hủa Na (Bắc Trung bộ), Thác Mơ, Trị An (Đông Nam bộ). Ngày 9-6, có 8 thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo, gồm: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An (số liệu ngày 8-6 là 11 thủy điện phải tạm dừng phát điện).