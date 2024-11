Hà Nội: Cảnh sát 141 bắt 2 đối tượng mang theo súng, đạn

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12-11 Tổ công tác Y2-141 (Công an TP Hà Nội) do Trung tá Nguyễn Văn Hiền (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội làm tổ trưởng), thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự theo kế hoạch trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 ôtô BKS Hà Nội đang lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Hai đối tượng bị tạm giữ

Thời điểm kiểm tra trên xe có 2 nam thanh niên là lái xe N.V.T. (sinh năm 1991) và N.V.Q. (sinh năm 2001, đều có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội), tổ công tác phát hiện 1 vật có hình dạng khẩu súng ngắn, 21 viên kim loại hình dáng viên đạn, 1 túi nilon chứa 5 viên nén và 4 túi nilon khác chứa các chất bột nghi là ma túy.

Tang vật vụ việc

Toàn bộ số tang vật trên được các đối tượng ngụy trang, giấu trên xe. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, súng, đạn và các viên nén, chất bột nêu trên là ma túy và đều là của T.

Hiện, tổ công tác đã bàn giao vụ việc, tang vật và các đối tượng liên quan cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định.

GIA KHÁNH