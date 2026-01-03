Cháy xe khách trên cao tốc, một người tử vong

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2-1, xe khách mang BKS 38H- 00.xx đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (tỉnh Nghệ An), bất ngờ bốc cháy, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi xe khách mang BKS 38H-00.xx lưu thông đến Km442+900 tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc địa phận xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay khi phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng cho xe dừng lại, mở cửa cùng với hơn 10 hành khách thoát ra ngoài. Đồng thời, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để điều tiết giao thông và tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, khói bao trùm nghi ngút khiến việc tiếp cận chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến rạng sáng 3-1, đám cháy đã được khống chế, dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến một người quê ở tỉnh Hà Tĩnh tử vong; chiếc xe khách gần như bị cháy rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: VECO&M cung cấp

