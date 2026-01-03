Xã hội

Cháy xe khách trên cao tốc, một người tử vong

SGGPO

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2-1, xe khách mang BKS 38H- 00.xx đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (tỉnh Nghệ An), bất ngờ bốc cháy, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ cháy xe khách
Hiện trường vụ cháy xe khách
Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi xe khách mang BKS 38H-00.xx lưu thông đến Km442+900 tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc địa phận xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay khi phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng cho xe dừng lại, mở cửa cùng với hơn 10 hành khách thoát ra ngoài. Đồng thời, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

z7392247757519_c6a9df9ec871afb474900d147d21d7f1.jpg
Chiếc xe chỉ còn khung sau vụ cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để điều tiết giao thông và tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, khói bao trùm nghi ngút khiến việc tiếp cận chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến rạng sáng 3-1, đám cháy đã được khống chế, dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến một người quê ở tỉnh Hà Tĩnh tử vong; chiếc xe khách gần như bị cháy rụi hoàn toàn.

z7392247767280_57dd2aba5c91865a135f8c1c2b425457.jpg
Chiếc xe chỉ còn khung sau vụ cháy

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

adđ.jpg
Hiện trường vụ cháy
z7392247557749_d5a355397d3c311ac7a69f55ea89f6b4.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: VECO&M cung cấp
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Cháy xe khách cao tốc Bắc - Nam Nghệ An Tử vong Điều tra nguyên nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn