Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Sáng 7-1, Bệnh viện E thông tin về việc bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ để cấp cứu khẩn cấp 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng (ở ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) vào sáng sớm cùng ngày.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, nhận thấy đây có thể là trường hợp cấp cứu thảm họa với nhiều người phải cấp cứu, Bệnh viện E thực hiện báo động đỏ toàn bệnh viện.

Ngay lập tức, Ban Giám đốc Bệnh viện đã có mặt ở khoa Cấp cứu cùng bác sĩ các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình… phân loại bệnh nhân theo mức độ thương tổn và huy động mọi nguồn lực đảm bảo công tác sơ cấp cứu và xử trí tối ưu.

Các thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, người bệnh nhanh chóng được chiếu chụp, xét nghiệm chỉ trong vài phút ban đầu. Tất cả các nạn nhân đều được thở oxy để hỗ trợ đường thở. GS-TS Nguyễn Gia Bình - chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực đã thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương của từng người bệnh, đồng thời hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng quốc gia để đưa ra phương án điều trị tốt nhất.

GS-TS Nguyễn Gia Bình cùng các bác sĩ Bệnh viện E hội chẩn cấp cứu các nạn nhân

ThS-BS Đỗ Quốc Phong, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, có 15 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E. Qua rà soát và phân loại ban đầu, 6 bệnh nhân có biểu hiện tổn thương bỏng độ 1 đến độ 4 có nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương củng mạc, được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh viện E đã kích hoạt báo động đỏ để cấp cứu kịp thời các nạn nhân vụ cháy

Tất cả các trường hợp có biểu hiện nguy cơ tổn thương đường hô hấp đều được nhanh chóng soi phế quản để hút và làm sạch đường thở cũng như đánh giá tổn thương đường thở cụ thể.

Sau nội soi phế quản, có 2 bệnh nhân bỏng độ 3, 4 đã đặt ống nội khí quản và thở máy. Các bệnh nhân khác có biểu hiện tổn thương ở mức độ nhẹ và vừa tiếp tục được theo dõi sát.

Bác sĩ Bệnh viện E cấp cứu nạn nhân vụ cháy
Các nạn nhân vụ cháy đang được theo dõi tại Bệnh viện E

Theo lời kể của các nạn nhân, vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Sinh sống ở đây đa phần là sinh viên và người lao động. Vụ cháy bắt nguồn từ nơi để xe máy, xe đạp điện ở tầng 1, gây ra khói nhiều.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

