Cháy showroom ô tô ở xã Xuân Thới Sơn

Vụ hỏa hoạn kèm nhiều tiếng nổ lớn xảy ra tại showroom ô tô trên đường Lê Quang Đạo (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) tối 1-1 thiêu rụi nhiều tài sản.

Hiện trường vụ cháy

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1-1, người dân sống gần địa chỉ 43-7A đường Lê Quang Đạo bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một showroom ô tô rộng khoảng 500m2.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ bên trong và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực showroom.

Do cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy bốc cao kèm theo cột khói đen kịt, gây hoang mang cho người dân xung quanh.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM khẩn trương điều động hàng chục chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhiều người dân cũng nỗ lực hỗ trợ di dời đồ đạc và các ô tô ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện trường vụ cháy

Ghi nhận bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị bên trong showroom. Sự cố cũng khiến giao thông trên trục đường Lê Quang Đạo bị ùn ứ nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ 2 xảy ra trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn trong ngày đầu năm 2026. Trước đó, trưa cùng ngày, một xưởng gỗ tại khu vực này bùng cháy dữ dội và được lực lượng chức năng kịp thời dập tắt.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG