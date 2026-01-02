Pháp luật

An ninh - trật tự

Cháy showroom ô tô ở xã Xuân Thới Sơn

SGGPO

Vụ hỏa hoạn kèm nhiều tiếng nổ lớn xảy ra tại showroom ô tô trên đường Lê Quang Đạo (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) tối 1-1 thiêu rụi nhiều tài sản.

Hiện trường vụ cháy

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1-1, người dân sống gần địa chỉ 43-7A đường Lê Quang Đạo bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một showroom ô tô rộng khoảng 500m2.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ bên trong và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực showroom.

Do cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy bốc cao kèm theo cột khói đen kịt, gây hoang mang cho người dân xung quanh.

z7388735583718_a4d6a7dc16c1d036c325d44d9a5d2d29.jpg
Lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM khẩn trương điều động hàng chục chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhiều người dân cũng nỗ lực hỗ trợ di dời đồ đạc và các ô tô ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

chay 2.jpg
Hiện trường vụ cháy

Ghi nhận bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị bên trong showroom. Sự cố cũng khiến giao thông trên trục đường Lê Quang Đạo bị ùn ứ nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ 2 xảy ra trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn trong ngày đầu năm 2026. Trước đó, trưa cùng ngày, một xưởng gỗ tại khu vực này bùng cháy dữ dội và được lực lượng chức năng kịp thời dập tắt.

Tin liên quan
VĂN ANH - MẠNH THẮNG

Từ khóa

Cháy showroom Xã Xuân Thới Sơn vật liệu dễ cháy đám cháy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn