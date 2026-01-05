Xã hội

Cháy cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng

Chiều 5-1, lực lượng PCCC-CNCH, Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một ngôi nhà 2 tầng trên đường 29 tháng 3 (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh trên đường 29 tháng 3 (phường Hòa Xuân).

Thời điểm trên, nhiều người đã cùng nhau hô hoán và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm cả cửa hàng khiến nhiều người bỏ chạy ra bên ngoài.

IMG_9306.JPG
z7399673085393_4561e54eeba6790d9a6ec38c0ea1a71e.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Đà Nẵng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

z7399642592234_b2a255387123e94ae8e63fbfdc827354.jpg
Hiện trường vụ cháy

Do bên trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vật tư xây dựng, thiết bị vệ sinh, nhựa, bao bì và các loại hàng hóa phục vụ kinh doanh, nên lửa lan nhanh, lan rộng ra khắp khu vực nhà kho và cửa hàng.

Tại hiện trường, khói đen bốc cao nghi ngút kèm theo mùi khét, lực lượng chức năng phải chia thành nhiều mũi phun nước; đồng thời hỗ trợ người dân di dời đồ đạc ra bên ngoài.

IMG_9308.JPG
Nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Đến 16 giờ 30 ngày 5-1, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

