Hà Nội chuẩn bị phương án ứng phó với siêu bão Ragasa theo kịch bản xấu nhất

Chiều 23-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện khẩn yêu cầu toàn bộ các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương của thành phố chủ động, tập trung cao độ trong công tác phòng chống bão số 9 (siêu bão Ragasa) để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong công điện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tăng cường trực ban, cập nhật, báo cáo kịp thời tình hình; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó theo kịch bản xấu nhất, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Các xã, phường phải nhanh chóng kiểm tra, rà soát khu vực dân cư ven sông, vùng trũng thấp, các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động phương án bảo vệ, sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, triển khai biện pháp gia cố công trình, bảo vệ hạ tầng giao thông, đê điều, thủy lợi, khu công nghiệp, khu đô thị; hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão Ragasa

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao phối hợp với các công ty thủy lợi vận hành công trình tiêu úng, bảo vệ an toàn hệ thống đê điều. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng Công an TP Hà Nội sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự khi có tình huống xảy ra.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị cây xanh, thoát nước, chiếu sáng khẩn trương xây dựng phương án phòng chống ngập úng, gãy đổ cây xanh, đảm bảo giao thông thông suốt. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động nắm bắt và thực hiện các biện pháp phòng tránh bão, mưa lớn, lốc, sạt lở đất.

Dự báo bão số 9 sẽ gây mưa lớn trên địa bàn Hà Nội

Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ; rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Đặc biệt lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt, các khu vực đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố sạt lở đất, đá trong thời gian vừa qua trên địa bàn các xã như: Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai…

Đặc biệt, công điện nhấn mạnh tinh thần chủ động, quyết liệt, đặt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Hà Nội yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất thường mà siêu bão Ragasa có thể gây ra.

