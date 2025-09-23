Khẩn cấp bảo vệ đê điều tại 7 địa phương trước bão số 9

Trưa 23-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn khẩn gửi UBND 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão số 9 (Ragasa) và mưa lũ lớn.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ gần sáng 25-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, kèm nước dâng và sóng lớn có thể gây sạt lở, uy hiếp các tuyến đê, kè biển. Cùng với đó, từ đêm 24 đến 26-9, khu vực Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ trên nhiều sông, đe dọa an toàn đê điều.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 170 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương kiểm tra, rà soát, gia cố và bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là các đoạn trực diện biển như K10-K15 đê Hà Nam (Quảng Ninh), kè Nam Hải (Hải Phòng), đê Đông Minh (Hưng Yên), đê biển Bình Minh (Ninh Bình), đê Quảng Nham, Hải Bình (Thanh Hóa), đê Diễn Thành, Quỳnh Thọ (Nghệ An), đê Hội Thống, kè Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)…

Kè chắn sóng bảo vệ đê biển. Ảnh minh họa

Trong công văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Các địa phương phải theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo sự cố về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để phối hợp chỉ đạo.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, 7 địa phương đã nhận công văn gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là các tỉnh, thành phố có tuyến đê biển trọng yếu, trực tiếp đối diện nguy cơ ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

PHÚC VĂN