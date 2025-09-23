Bão số 9 (Ragasa) sẽ giảm cấp khi tiến gần đất liền Việt Nam

Đêm qua 22-9, tâm siêu bão Ragasa đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Tuy nhiên, hiện các cơ quan khí tượng nhận định, sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) tiến về đất liền Việt Nam, bão sẽ giảm cấp.

Sáng 23-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6 giờ, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc - 118,5 độ Kinh Đông (khu vực Bắc Biển Đông), cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 840km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn ở mức cực đại - cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Họa đồ tâm bão vào lúc 4 giờ ngày 23-9 theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, vào rạng sáng mai 24-9, tâm bão sẽ cách bán đảo Lôi Châu khoảng 450km về phía Đông. Bão giảm một chút nhưng cường độ vẫn duy trì cấp 16-17, giật trên cấp 17. Khu vực Bắc Biển Đông nằm trong mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến sáng 25-9, bão đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 12, giật cấp 15. Bắc Biển Đông vẫn trong mức cảnh báo rủi ro cấp 4, còn khu vực Bắc vịnh Bắc bộ được nâng lên cảnh báo rủi ro cấp 3.

Trong ngày 25-9, bão tiếp tục suy yếu thêm, đổi hướng Tây Tây Nam và đi vào đất liền Bắc bộ (trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình). Sau khi đi vào đất liền, đến sáng 26-9, bão giảm cường độ xuống cấp 6, giật cấp 8, trở thành áp thấp nhiệt đới.

Nguy cơ giông, lốc tăng cao trước khi bão đổ bộ đất liền. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: Từ gần sáng 25-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Cùng lúc, khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24-9 đến ngày 26-9, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đồng thời, các địa phương cũng cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Nhận định về hướng di chuyển của bão số 9 (Ragasa) theo cơ quan khí tượng của Hoa Kỳ (cập nhật lúc 7 giờ sáng nay)

Vì sao siêu bão giảm cấp? Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân là do ma sát của bão với đất liền Trung Quốc và không khí khô từ khối khí lạnh lục địa xâm nhập sẽ làm bão mất năng lượng nhanh.

Thời điểm mà bão mạnh nhất - đạt cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17 là từ đêm 22 đến ngày 23-9. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khí tượng Việt Nam, có một cơn bão có cấp gió bão là 17, cấp cao nhất trong thang bão mà Việt Nam áp dụng.

Về quỹ đạo di chuyển của bão, hiện tại hầu như không còn sự phân tán giữa các mô hình dự báo nữa. Theo đó, 8 trung tâm dự báo bão trong khu vực (bao gồm Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan và Hồng Kông) đều nhận định bão sẽ đi vào phía Nam Quảng Đông, đi dọc bờ biển rồi đi vào phía Bắc nước ta.

Hoa Kỳ dự báo sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 9 (Ragasa) giảm cường độ. Nguồn: Z.E

Hiện tại, cả 4 cơ quan khí tượng uy tín quốc tế đều có nhận định từ tối 24-9, khi bão vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sẽ giảm 3-5 cấp. Cụ thể, các đài của Hoa Kỳ dự báo lúc này bão còn mạnh cấp 13, Nhật Bản cho rằng bão còn mạnh cấp 12, Hồng Công (Trung Quốc) nhận định bão giảm xuống cấp 14…

Theo các trung tâm dự báo này, càng tiến gần đất liền Việt Nam, bão sẽ càng giảm cấp thêm. Trong đó, Trung Quốc cho là giảm mạnh nhất (chỉ còn cấp 9 trước khi vào Việt Nam).

Theo các chuyên gia khí tượng, khả năng trong những khung giờ tiếp theo, nếu giữ nguyên hướng di chuyển như dự báo, các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh dần cường độ bão.

PHÚC HẬU