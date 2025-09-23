Xã hội

Giao thông

Hủy nhiều chuyến bay từ Việt Nam tới Trung Quốc do ảnh hưởng bão số 9

SGGPO

Do diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (Ragasa), các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay quốc tế đi khu vực Đông Bắc Á.

Hủy nhiều chuyến bay từ Việt Nam tới Trung Quốc do ảnh hưởng bão số 9

Vietnam Airlines cho biết, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á của hãng sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão.

Đồng thời, hãng sẽ hủy các chuyến bay giữa TPHCM và Hồng Công (Trung Quốc) trong ngày 23-9. Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23-9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền.

Tương tự, hãng hàng không Vietjet cho biết, trong ngày 23-9, hãng tạm ngừng 4 chuyến bay: VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) và VJ876/VJ877 chặng TPHCM - Hồng Công (Trung Quốc). Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Các hãng lưu ý hành khách kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay, bởi một số chuyến bay có thể tạm ngừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

Các hãng cũng khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị chủ động phương án phòng, chống bão số 9. Ngành hàng không được yêu cầu điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng của bão và đảm bảo việc đi lại an toàn cho hành khách.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Hướng bay Hong Kong Ma Cao Đông Bắc Á Nhiễu động Bão số 9 Vietnam Airlines Vietjet Air bão Ragasa hoãn bay do bão

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn