Hủy nhiều chuyến bay từ Việt Nam tới Trung Quốc do ảnh hưởng bão số 9

Do diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (Ragasa), các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay quốc tế đi khu vực Đông Bắc Á.

Vietnam Airlines cho biết, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á của hãng sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão.

Đồng thời, hãng sẽ hủy các chuyến bay giữa TPHCM và Hồng Công (Trung Quốc) trong ngày 23-9. Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23-9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền.

Tương tự, hãng hàng không Vietjet cho biết, trong ngày 23-9, hãng tạm ngừng 4 chuyến bay: VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) và VJ876/VJ877 chặng TPHCM - Hồng Công (Trung Quốc). Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Các hãng lưu ý hành khách kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay, bởi một số chuyến bay có thể tạm ngừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

Các hãng cũng khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị chủ động phương án phòng, chống bão số 9. Ngành hàng không được yêu cầu điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng của bão và đảm bảo việc đi lại an toàn cho hành khách.

BÍCH QUYÊN