Siêu bão số 9 chưa vào đất liền đã xuất hiện tiếp áp thấp nhiệt đới

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cảnh báo: ngày 25-9, bão số 9 đổ bộ đất liền Bắc bộ. Ngay sau đó, vào ngày 27-9, một cơn bão mới tiếp tục vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10.

Chiều 23-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng - thủy văn) đã có báo cáo khẩn về tình hình siêu bão Ragasa (cơn bão số 9) gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo Cục Khí tượng - thủy văn, hiện siêu bão này vẫn đang hoạt động trên vùng Bắc Biển Đông với sức gió cấp 16-17, giật trên cấp 17, được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới, tính đến năm 2025.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão số 9 có hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính tới 450km, cấp 10 khoảng 200km và cấp 12 khoảng 100km quanh tâm bão. Đây là nguyên nhân khiến khu vực Bắc Biển Đông biển động dữ dội, sóng cao trên 10m.

Vị trí tâm bão số 9 cập nhật 16 giờ chiều 23-9 theo mô hình của Hoa Kỳ. Nguồn: Z.E

Các cơ quan dự báo khí tượng quốc tế và Việt Nam vẫn đang thống nhất nhận định: siêu bão sẽ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó đi qua phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) rồi tiến vào vịnh Bắc bộ.

Từ trưa đến chiều 25-9, vùng tâm bão nhiều khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam, trọng tâm từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo cường độ bão vẫn duy trì mức rất mạnh (cấp 15-16) đến sáng 24-9, sau đó suy yếu dần khi tiếp cận đất liền Trung Quốc do tương tác địa hình và tác động của không khí lạnh từ phía Bắc. Mặc dù vậy, khi vào trong vịnh Bắc bộ, bão vẫn còn cấp 11-12.

Ngoài khơi Thái Bình Dương, một áp thấp nhiệt đới mới đã xuất hiện, dự báo đi vào Biển Đông ngày 27-9

Trong báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Khí tượng - thủy văn cũng thông tin: Hiện ở phía Đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới, dự báo có thể mạnh lên thành bão số 10 và đi vào Biển Đông từ ngày 27-9.

Tại thời điểm này, các kịch bản dự báo về cơn bão này còn phân tán, trong đó kịch bản có xác suất cao nhất là bão số 10 sẽ hướng vào đất liền Trung bộ của Việt Nam.

PHÚC VĂN