Hà Nội hơn 120 điểm ngập úng, 25 trạm bơm tiêu thoát nước hoạt động hết công suất

Theo ghi nhận của phóng viên, tới 10 giờ ngày 7-10, tại Hà Nội, mưa đã giảm cường độ nhưng do mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua khiến trên địa bàn Hà Nội xuất hiện rất nhiều điểm ngập úng, gây ảnh hưởng tới giao thông và đời sống người dân.

Theo cập nhập mới nhất của Công ty thoát nước Hà Nội, sáng nay, tại Hà Nội có tổng lượng mưa trung bình phổ biến từ 100-180mm, cục bộ cao tại Vĩnh Thanh 348mm, Ô Chợ Dừa 334mm, Từ Liêm 248mm, Đại Mỗ 257mm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm 10 giờ, trên địa bàn Hà Nội có 1 vị trí nước đã rút, lưu thông bình thường, còn tổng cộng 122 vị trí ngập nước, trong đó có 93 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được và 23 vị trí ngập sâu, không lưu thông được.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đường phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước

Clip đường phố Hà Nội mênh mông nước

Các điểm ngập úng trải rộng khắp trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, lưu vực sông Tô Lịch có các điểm ngập úng như: Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho), Mạc Thị Bưởi, Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch (số nhà 49 đến 93 Bùi Xương Trạch), Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành Công (trước trụ sở UBND phường); Láng Hạ - Thái Hà...

Một tuyến đường ngập sâu, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo

Lưu vực sông Nhuệ ngập úng tại: ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (quảng trường Sân vận động Mỹ Đình), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau tòa nhà KeangNam), đường Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19-8), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn), Quan Nhân, Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực xung quanh chợ Hà Đông)…

Nước ngập sâu tại một khu dân cư ở Hà Nội

Lưu vực Long Biên có các điểm ngập như: đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị AEON Mall), Cổ Linh (trước và đối diện Trường THCS Long Biên), gầm cầu chui xe lửa phố Thiên Đức...

Các trạm bơm tiêu thoát nước ở Hà Nội đang hoạt động hết công suất

Để giải quyết tình trạng ngập úng, hiện nay, 25 trạm bơm tiêu thoát nước, như: Cổ Nhuế, Đồng Bông, Resco, Phan Văn Trường, Hà Trì đang hoạt động hết công suất. Cùng với đó, công nhân các xí nghiệp thoát nước nỗ lực giải quyết thoát nước, vớt rác, mở cửa các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm để hạ mức nước trên hệ thống.

Tại nhiều điểm úng ngập, công nhân ứng trực, đặt biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đặc biệt, tại các điểm ngập từ 20-30cm, ngoài các biện pháp trên, đơn vị chức năng còn bố trí người điều tiết giao thông tại hiện trường. Ngập trên 30cm đã tiến hành cấm đường khi cần thiết, đặt barie và biển báo đầy đủ; huy động lực lượng Cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý đường, thoát nước và chính quyền địa phương phối hợp ứng trực, phân luồng.

NGUYỄN QUỐC