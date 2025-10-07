Xã hội

Mưa gió bao trùm miền Bắc: Nguy cơ lũ đặc biệt lớn

Đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa rút chưa kịp ráo thì hôm nay 7-10, nhiều sông hồ ở miền Bắc lại đứng trước nguy cơ tái xuất hiện một đợt lũ, úng lụt mới.

IMG_3235.jpeg
Sơ tán khẩn cấp người dân tại xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) sáng nay 7-10

Từ đêm 6 đến sáng 7-10, mưa lớn liên tiếp trút xuống nhiều tỉnh và thành phố ở miền Bắc khiến mực nước trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông ở Cao Bằng, Lạng Sơn đang dâng rất nhanh.

Một số trạm đo khí tượng đã có lượng mưa cực lớn, như trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) tới 437mm, trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) hơn 250mm. Riêng Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, nhiều điểm bị ngập cục bộ.

IMG_3234.jpeg
Mưa xối xả tại phường Minh Xuân (trung tâm tỉnh Tuyên Quang) sáng 7-10
IMG_3233.jpeg
Tuyên Quang sáng nay 7-10 lại lênh láng nước mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 7-10, mực nước tại sông Cầu, trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) đạt 26,74m (vượt báo động 2 là 0,74m); tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) 4,42m (trên báo động 1 là 0,12m). Sông Thương tại Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) lên 4,86m (cao hơn báo động 1 là 0,56m). Cơ quan theo dõi tình hình thủy văn dự báo từ nay đến ngày 10-10, lũ tiếp tục lên, nhiều khả năng đỉnh lũ trên các sông này vượt báo động 3, có thể xuất hiện “lũ đặc biệt lớn” (theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia).

Tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh… đỉnh lũ sẽ đạt mức báo động 2 đến 3. Sông Thao, sông Lô, hồ Hòa Bình và hạ lưu sông Hồng ở Hà Nội cũng tăng cao, có nơi vượt báo động 1. Hiện cơ quan khí tượng - thủy văn đã xếp mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Nguy cơ ngập sâu ở vùng trũng ven sông và các khu đô thị tại Bắc bộ rất lớn, đồng thời có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.

IMG_3236.jpeg
Nước sông dâng lên tràn vào nhà ở xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) sáng 7-10
IMG_3238.jpeg
Nước sông Bằng lại tràn vào nhà ở trung tâm tỉnh Cao Bằng sáng 7-10 sau 2-3 ngày tạm rút
IMG_3239.jpeg
Cầu qua sông Bằng đã ngập, xe cộ không thể qua lại

Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh tiếp tục có mưa lớn 60-120mm, có nơi trên 250mm. Vùng núi và trung du Bắc bộ mưa phổ biến 40-100mm, đồng bằng và Thanh Hóa 30-60mm, có điểm trên 150mm. Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn trên 70mm. Cảnh báo mưa cực lớn có thể đạt trên 150mm chỉ trong 3 giờ, dễ gây ngập úng nhanh.

IMG_3227.jpeg
Học sinh ở khu Văn Quán (Hà Đông - Hà Nội) đến trường lúc sáng sớm 7-10

Cập nhật đến 9 giờ sáng nay 7-10, Hà Nội vẫn mưa, trời tối sầm, có sấm sét...

PHÚC HẬU

