Vì sao Hà Nội ngập lụt diện rộng dù bão số 5 không ảnh hưởng trực tiếp?

Trong vòng 24 giờ qua, lượng mưa tại Hà Nội sau cơn bão số 5 rất lớn và vượt mọi dự báo, khiến hệ thống thoát nước của thành phố quá tải, dẫn đến loạt tuyến đường, khi dân cư ở Hà Nội bị ngập nặng.

Chiều 26-8, trước tình trạng ngập lụt diện rộng trên địa bàn Hà Nội do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa lớn kéo dài, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trong 24 giờ qua, lượng mưa tại Hà Nội rất lớn và vượt mọi dự báo, đây là nguyên nhân khiến hệ thống thoát nước bị quá tải, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Hà Nội bị ngập nặng.

Thống kê trong vòng 24 giờ qua, lượng mưa đo được ở Hà Nội phổ biến từ 200 - 300mm, nhiều điểm vượt xa ngưỡng chịu tải của hệ thống, như: phường Hai Bà Trưng trên 461mm, Yên Sở 368mm, Tây Mỗ 352mm, Yên Nghĩa 334mm, Ô Chợ Dừa 323mm… và nhiều nơi khác.

Trong khi đó, tính toán của cơ quan chức năng với khu vực trung tâm (lưu vực sông Tô Lịch, bên trong vành đai 2 và vành đai 3), nếu lượng mưa vượt 310mm trong 48 giờ, nguy cơ ngập là rất lớn nhưng trong vòng 24 giờ qua, nhiều điểm ghi nhận lượng mưa trên 350mm, vượt xa ngưỡng cảnh báo.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội bị ngập lụt nghiêm trọng

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng cho biết, tính đến chiều cùng ngày, trên địa bàn TP Hà Nội đã ghi nhận hàng chục điểm ngập lụt trải rộng từ khu vực nội thành tới ngoại thành, như: khu vực đường Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, phố Hoa Bằng (ngõ 99), phố Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), phố Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), ngõ 165 phố Thái Hà, đường Ngọc Lâm, đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn). Đặc biệt, hầm chui số 1, số 5, số 6, Km9+656 Đại lộ Thăng Long bị ngập sâu.

Nước ngập mênh mông tại một khu chung cư ở phường Cổ Nhuế

Mưa lớn gây ngập lụt tại trường tiểu học Triều Khúc

Để ứng phó và xử lý lý tình trạng ngập úng, Công ty Thoát nước Hà Nội đã kích hoạt chế độ ứng trực 24/24 giờ, huy động 100% quân số, với hơn 2.000 cán bộ, công nhân được rải khắp các địa bàn trọng điểm. Toàn bộ hệ thống thoát nước của Hà Nội đã được vận hành hoạt động ở mức tối đa. Trong đó, trạm bơm Yên Sở đã vận hành 20/20 tổ máy, với công suất khoảng 90m³/s.

Các trạm bơm Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, cùng hệ thống hồ điều hòa lớn như: Bảy Mẫu, Đống Đa, Trúc Bạch, Giảng Võ đều được mở cửa phai, vận hành đồng bộ để hạ mực nước. Hàng trăm điểm ga thu, cửa xả cũng được lực lượng công nhân túc trực, nạo vét rác để bảo đảm thoát nước nhanh nhất.

Lực lượng chức năng của Công ty thoát nước Hà Nội đang xử lý một "điểm nóng" về ngập lụt

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn mưa to, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội, nhất là khu vực ven đô, giáp ranh do hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, thiếu trạm bơm và hồ điều hòa. Bên cạnh đó, một phần cũng do Dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa chưa hoàn thành.

