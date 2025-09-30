Hà Nội hệ thống thoát nước tê liệt: Ngập lụt, ùn tắc khắp nơi

Tính tới 18 giờ ngày 30-9, mặc dù mưa đã ngớt nhưng trên địa bàn Hà Nội vẫn còn rất nhiều điểm ngập lụt khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều tới đời sống người dân.

Theo Công ty thoát nước Hà Nội, từ sáng tới chiều cùng ngày, lượng mưa tại nhiều khu vực ở Hà Nội ở mức rất cao, thậm chí là kỷ lục, như: phường Ô Chợ Dừa có lượng mưa hơn 503mm; xã Vĩnh Thanh 448mm, phường Hai Bà Trưng trên 391mm, phường Tây Mỗ trên 300mm và nhiều phường, xã khác cũng vượt ngưỡng 200mm.

Tới chiều tối 30-9, tại Hà Nội vẫn còn hàng chục điểm ngập lụt khiến người dân đi lại rất vất vả

Trong khi đó, hệ thống thoát nước của TP Hà Nội hiện chỉ đảm bảo tiêu thoát nước với những trận mưa có mật độ mưa 310mm trong 48 giờ nên lượng mưa trong ngày 30-9 đã vượt ngưỡng, gây quá tải cho hệ thống thoát nước, khiến nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập nặng. Cùng với đó, mực nước sông Tô Lịch và nhiều hồ lớn như: Hồ Tây, Đống Đa, Hoàn Kiếm đều vượt mức nước khống chế gây tràn bờ.

Đường Trần Duy Hưng ùn tắc kéo dài do mưa lớn và ngập lụt vào giờ tan tầm

Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, bình thường trên địa bàn thành phố có 30 điểm thường xuyên xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn nhưng tới chiều ngày 30-9 số điểm ngập lụt sâu ở Hà Nội là hơn 70 điểm.

Giao thông tại Ngã Tư Sở - Trường Chinh hỗn loạn vì mưa lớn và ngập lụt chiều 30-9

Người dân Hà Nội đội mưa, bì bõm dắt xe trên nhiều tuyến phố

Trước tình hình mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển qua các điểm ngập. Các trạm bơm đầu mối trên hệ thống như: Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... đang vận hành 100% công suất.

* Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, khoảng 11 giờ trưa 30-9, trên địa bàn Hà Nội đã có mưa rất lớn và kéo dài tới gần 14 giờ vẫn chưa tạnh khiến cho rất nhiều khu dân cư và đường phố ở Hà Nội bị ngập, giao thông tê liệt, nhiều hoạt động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ghi nhận của phóng viên vào lúc 13 giờ cùng ngày, suốt dọc tuyến đường Lê Văn Lương - Láng Hạ có hàng chục điểm ngập úng. Thậm chí tại khu vực ngã tư phố Láng Hạ - Thái Hà nước còn ngập tới gần nóc ô tô con.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn Hà Nội. Clip QUỐC KHÁNH

Nước ngập mênh mông trên đường Láng Hạ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Nước ngập tại gầm cầu vượt Thái Hà - Láng Hạ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Giao thông Hà Nội tê liệt vì đường ngập. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Một tuyến phố ở phường Đống Đa bị ngập sâu. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Nước ngập sâu trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Mưa ngập gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tính đến 14 giờ cùng, tại Hà Nội, thời tiết vẫn còn mưa khá lớn với lượng mưa từ 80 tới trên 100mm gây ngập úng cục bộ với độ sâu 0,2- 0,5 m tại nhiều nơi.

Tới khoảng 14 giờ, nước vẫn ngập mênh mông trên nhiều đường phố ở Hà Nội. Clip QUỐC KHÁNH

Một khu dân cư ở khu Nhân Chính nước ngập mấp mé vào nhà dân. Ảnh: QUỐC KHÁNH

NGUYỄN QUỐC