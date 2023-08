Hà Nội khai trương dịch vụ xe đạp công cộng thân thiện môi trường

Sáng 24-8, Ban Pháp chế HĐND TPHCM do đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Công an TPHCM về tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên địa bàn TPHCM.