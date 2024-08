Hà Nội: Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra phương tiện trên phố

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08 - Công an TP Hà Nội) thông tin, Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch về mở đợt cao điểm tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn, tấn công trấn áp tội phạm, chào mừng Quốc khánh 2-9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trong đó, đơn vị đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa của Ngày Giải phóng Thủ đô; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội của mỗi cán bộ chiến sĩ với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận... Bên cạnh đó, tiếp tục kiềm chế phát sinh đối tượng truy nã; tập trung cao độ truy bắt đối tượng truy nã đang bỏ trốn.

Theo PC08 Hà Nội, từ ngày 15-7 đến nay, 10 tổ công tác đặc biệt (gồm cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động) qua công tác kiểm tra, kiểm soát đã xử lý tổng cộng 4.323 trường hợp vi phạm giao thông. Tổng số tiền các tổ công tác đặc biệt xử phạt ước tính hơn 3,3 tỷ đồng; tạm giữ 849 ô tô, xe máy và tước 245 giấy phép lái xe các loại.

Qua phân tích, các lỗi vi phạm phổ biến gồm: không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe đi ngược chiều, chở quá số người quy định. Đáng chú ý, các tổ công tác đặc biệt cũng đã phát hiện 4 vụ việc (1 vụ hình sự, 2 vụ ma túy và 1 trường hợp sử dụng bằng lái xe giả) để bàn giao cơ quan điều tra làm rõ.

GIA KHÁNH