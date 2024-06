Hà Nội phải đi đầu trong phát triển kinh tế số và xã hội số

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyển đổi số đã trở thành phong trào, xu thế của các quốc gia, là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chuyển đổi số đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng người". Do đó, Thủ tướng kêu gọi cả nước, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên nền tảng số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện

Hiện nay, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, UBND TP Hà Nội khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch Thủ đô cần có "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Thủ tướng lưu ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa các quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, hình thành nguồn tài nguyên số; hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, bản sắc, đáng sống, tạo động lực phát triển, có hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội phải đi đầu trong việc chuyển đổi số

Bên cạnh những kết quả đạt được của TP Hà Nội trong triển khai Đề án 06, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng còn thấp (tỉ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử là 12,39%, so với mức cả nước là 64,38%); còn một số dịch vụ công trực tuyến mang tính hình thức; tỷ lệ số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thấp (11,48%, so với mức cả nước là 58,57%); hạ tầng số chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều cơ quan chưa được quan tâm đúng mức.

Từ kết quả triển khai Đề án 06 thời gian qua và trên cơ sở nhận diện những tồn tại, hạn chế đã nêu, Thủ tướng yêu cầu, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hóa - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải là địa phương đi đầu, tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, phải bám sát vào những vấn đề trọng tâm trong chủ đề năm 2024 của Đề án 06 là "Hoàn thiện hạ tầng công nghệ; số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số". Trong đó, chú trọng các mục tiêu chủ yếu triển khai Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội thời gian tới là: tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với tất cả các dịch vụ, tiện ích; tiết giảm chi phí (về thời gian, vật chất, chi phí tuân thủ); kiểm soát rủi ro, đẩy lùi tiêu cực, giảm phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

"Chính phủ luôn hy vọng, gửi gắm và tin tưởng vào TP Hà Nội trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển xanh, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng Thủ đô - trái tim của cả nước, Thủ đô vì cả nước, cả nước vì Thủ đô", Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại sự kiện

Trước các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, TP Hà Nội cam kết hành động một cách quyết liệt, đặt mục tiêu lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng dự công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội

Nhân dịp này, TP Hà Nội công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 trên địa bàn thành phố, bao gồm: Công dân Thủ đô số (iHanoi) - Chạm để kết nối nhằm tạo lập kênh kết nối quan trọng giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp của Thủ đô, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân. Hồ sơ sức khỏe điện tử trên VneID tạo nền tảng đưa mô hình khám chữa bệnh từ xa, sử dụng sổ khám sức khỏe duy nhất trong đời. Đặc biệt, TP Hà Nội đã đưa vào vận hành hệ thống Phòng họp thông minh, không giấy (i-Cabinet) sử dụng công nghệ hiện đại, trợ lý ảo AI tạo thuận lợi, kịp thời trong chỉ đạo điều hành, xây dựng nền quản trị hiện đại, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu trải nghiệm hệ thống phòng họp thông minh, không giấy tờ của TP Hà Nội

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, việc vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 trên địa bàn thành phố là sự kiện có ý nghĩa đánh dấu bước tiên phong của Thủ đô trong tiến trình chuyển đổi số, tạo phong cách làm việc mới khoa học, hiệu quả, xây dựng thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bao trùm và bền vững với quyết tâm xây dựng "Chính quyền số - Chính quyền phục vụ", "Doanh nghiệp số - Doanh nghiệp cống hiến", " Xã hội số - Xã hội niềm tin".

Tin liên quan “iHanoi” giúp người dân dễ dàng tương tác với chính quyền về nhiều vấn đề dân sinh

QUỐC KHÁNH