Hà Nội và Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng; lãnh đạo UBND hai thành phố và đại diện nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, Hà Nội có lợi thế về thị trường, khoa học công nghệ, tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, trong khi Cần Thơ có lợi thế về nông nghiệp, logistics, chế biến, xuất khẩu và không gian phát triển. Do đó, nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là một trong những trục hợp tác có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai địa phương.

Quang cảnh Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư TP Hà Nội và TP Cần Thơ

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gợi ý 5 nhóm định hướng để hai thành phố nghiên cứu hợp tác, gồm: xây dựng chuỗi liên kết kinh tế giữa vùng sản xuất và vùng tiêu thụ theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; thúc đẩy hợp tác đầu tư theo hướng tạo ra năng lực sản xuất mới; hình thành hành lang logistics và thương mại hiện đại giữa Hà Nội với Cần Thơ và vùng ĐBSCL; phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng và bổ trợ lẫn nhau; đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng lưu ý, việc hợp tác phải có những chương trình hành động cụ thể, dự án cụ thể, cơ chế phối hợp cụ thể… Từ đó, có những sản phẩm cụ thể và những kết quả có thể đo đếm được, không dừng lại ở các biên bản ghi nhớ mang tính nguyên tắc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, sau sắp xếp, TP Cần Thơ có không gian phát triển mở rộng. Thành phố đang tập trung xây dựng và phát huy vai trò là trung tâm động lực của vùng về thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Trong bối cảnh trên, việc tăng cường hợp tác giữa Cần Thơ và Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của hai địa phương, mà còn góp phần thúc đẩy liên kết vùng giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Việc hợp tác còn giúp phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau giữa một trung tâm kinh tế lớn của cả nước với trung tâm động lực của vùng Tây Nam bộ.

Các đơn vị, doanh nghiệp của TP Hà Nội và TP Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác

Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp của TP Hà Nội và TP Cần Thơ đã ký kết 18 bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: đầu tư, công nghiệp, logistics; thương mại, tiêu thụ sản phẩm…

TUẤN QUANG