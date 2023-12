Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán 2024.

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn cho học sinh dịp nghỉ tết

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các nhà trường về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các phòng GD-ĐT, các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường để theo dõi, quản lý học sinh không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không chơi cờ, bạc và các tệ nạn xã hội; phát hiện kịp thời những diễn biến xấu có nguy cơ làm mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường, chủ động phối hợp cha mẹ học sinh, chính quyền và công an địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Các phòng GD-ĐT, nhà trường cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức kỹ năng phòng, tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cảnh báo về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng qua tin nhắn “rác”, tin nhắn trúng thưởng...; tổ chức tuyên truyền trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng pháo. Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép trong trường học.

PHAN THẢO