Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông

Từ một vùng ven còn nhiều giới hạn vào năm 2011, khu Đông TPHCM đã trải qua hơn một thập niên bứt phá để vươn lên trở thành thủ phủ Tài chính - Công nghệ và Sáng tạo. Hành trình này được dẫn dắt bởi một quy luật đã được chứng minh tại các đô thị lớn trên thế giới: hạ tầng đi trước, bất động sản hàng hiệu tăng trưởng theo sau.

Masteri Thảo Điền - công trình trọng điểm trên Xa lộ Hà Nội vào năm 2014

Hạ tầng tạo vị thế

Trước năm 2011, khu Đông vẫn được mặc định là khu vực xa trung tâm với sông Sài Gòn là rào cản hạ tầng. Muốn phát triển khu Đông, thành phố buộc phải giải bài toán “đưa người qua sông”. Sự ra đời của hầm Thủ Thiêm đã bẻ cong bản đồ đô thị, hình thành thành phố bên hai bờ sông.

Ngay sau đó, mặt bằng giá bất động sản khu vực quận 2 trước đây (hiện là địa bàn các phường An Khánh, Bình Trưng và Cát Lái) bắt đầu tăng tốc, nhiều dự án cao cấp xuất hiện, kéo theo làn sóng dịch chuyển dân cư. Khu Đông lúc này hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng: quỹ đất lớn, khả năng kết nối liên vùng thuận lợi và đặc biệt là cơ hội xây dựng một đô thị hiện đại từ đầu. Từ đây, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm bắt đầu xuất hiện.

LUMIÈRE Boulevard - Một trong những dự án của Masterise Homes, nằm mặt tiền Vành đai 3

Dự án nâng cấp Xa lộ Hà Nội trở thành cú hích mở trục chiến lược, khai thông cửa ngõ. Tuyến đường được mở rộng lên 12 - 16 làn xe, nhanh chóng vươn mình thành “xương sống giao thông” kết nối TPHCM với các tỉnh cửa ngõ phía Đông, mở ra hành lang lưu thông huyết mạch cho toàn vùng kinh tế phía Nam. Trên trục Xa lộ Hà Nội, hàng loạt dự án bất động sản hàng hiệu xuất hiện. Nổi bật trong thời điểm tiên phong là Masteri Thảo Điền. Dự án sở hữu vị trí đắt địa ngay ga Metro, cách sông Sài Gòn 200m, mở ra chuẩn sống đẳng cấp giữa tâm điểm đô thị.

Khi TP Thủ Đức ra đời, khu Đông được xem là cực tăng trưởng của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là tọa độ của tri thức, công nghệ và hạ tầng hiện đại. Ngay thời điểm này, LUMIÈRE Riverside, viên ngọc xanh nổi bật tại vị trí kim cương Thảo Điền, được Masterise Homes hoàn thiện đẳng cấp, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm quốc tế của cộng đồng cư dân toàn cầu.

Từ hướng quận 1 và quận 4 trước đây (hiện là địa bàn các phường: Sài Gòn, Bến Nghé, Bến Thành, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Xóm Chiếu), đại lộ Mai Chí Thọ định hình trục Đông - Tây chiến lược, kết nối thẳng trung tâm với khu Đông. Song song đó, đường Võ Chí Công được triển khai với vai trò mở lối kết nối trực tiếp tới sân bay Long Thành. Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây giữ vai trò huyết mạch liên kết TPHCM với Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và vùng công nghiệp trọng điểm.

Sự cộng hưởng của đại lộ Mai Chí Thọ - đường Võ Chí Công - đường cao tốc tạo nên “tam giác động lực”, quyết định tốc độ tăng trưởng của toàn vùng. Khu Đông trở thành cửa ngõ logistics và thương mại quốc tế, thu hút dòng vốn FDI, chuyên gia và cộng đồng cư dân toàn cầu. Ngay tại tâm điểm giao thoa ấy, The Global City xuất hiện với tham vọng trở thành “Downtown” mang tính biểu tượng của Đông Nam Á.

Trong giai đoạn phát triển mới, mạng lưới siêu hạ tầng khu Đông tiếp tục được hoàn thiện với tốc độ vượt bậc. Vành đai 3 TPHCM dự kiến được thông xe vào quý 2 2026 giữ vai trò kết nối TPHCM với Đồng Nai và các trục giao thông liên vùng.

Ngay tại giao điểm chiến lược trên Vành đai 3, LUMIÈRE Boulevard của Masterise Homes nổi bật như một kiệt tác với kiến trúc xanh 3D lớn nhất TPHCM, chốn an cư lý tưởng mà cư dân có thể tái tạo năng lượng trong cuộc sống hối hả hàng ngày.

Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu tại khu Đông

Khi vị thế đô thị thay đổi, những thương hiệu dẫn dắt chuẩn sống mới sẽ là những đơn vị xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng tầng giá trị. Trong hành trình chuyển mình của khu Đông, sự hiện diện của Masterise Homes đã trở thành cú hích quan trọng. Nhà phát triển tiên phong hoạch định những dự án bất động sản hàng hiệu ngay từ giai đoạn hạ tầng còn đang hình thành, tại các vị trí chiến lược. Chuỗi dự án được kiến tạo dọc hành lang từ cầu Sài Gòn đến Vành đai 3, góp phần khẳng định vị thế thủ phủ Tài chính – Công nghệ - Sáng tạo.

Hơn 70% vốn đầu tư hạ tầng trọng điểm của TPHCM đổ về khu Đông

Bên cạnh vị trí đắc địa, Masterise Homes đưa trải nghiệm sống quy chuẩn quốc tế đến khu Đông thông qua việc kết hợp với các đối tác danh tiếng toàn cầu: Đơn vị kiến trúc Foster + Partners, Công ty thiết kế cảnh quan WATG hay Thương hiệu thời trang ELIE SAAB… Bộ sưu tập các dự án bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes phân tầng từ hạng sang đến siêu sang theo quy chuẩn quốc tế, đồng hành cùng quá trình dịch chuyển giá trị của toàn khu vực.

Tâm điểm của khu Đông hiện tại là Khu đô thị quốc tế The Global City và dinh thự hàng hiệu The Rivus. Với quy mô 117,4ha, The Global City được quy hoạch tinh tế giữa mảng xanh, biệt thự, nhà phố, phân khu cao tầng và các khu thương mại đẳng cấp. Tất cả tiện ích đều được quy hoạch theo triết lý “Đô thị vị nhân sinh”, giúp cư dân và du khách có thể tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái chỉ trong 15 phút đi bộ. Sự đồng bộ này vừa tối ưu hóa giá trị lưu thông, giảm áp lực lên hạ tầng đô thị chung và tạo ra một khu đô thị dành riêng cho cộng đồng quốc tế ngay tại trục đường huyết mạch Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp.

Ở một nhịp sống khác, trên địa thế thủy bao bởi dòng nước thịnh vượng, The Rivus mở ra một chuẩn mực sống mang tính di sản: kín đáo, tinh tuyển và đầy bản sắc. Nơi đây tôn vinh những giá trị bền vững và gu thẩm mỹ tinh tế qua từng chi tiết. Được “may đo” bởi nhà thiết kế ELIE SAAB với số lượng giới hạn toàn cầu, The Rivus góp phần hoàn thiện sức hút đặc biệt cho khu vực - tinh tế và đầy vị thế.

Nhìn lại hành trình hơn một thập niên, khu Đông TPHCM phát triển qua một hành trình dài, từ khu vực vùng ven đến thủ phủ Tài chính – Công nghệ - Sáng tạo. Diện mạo mới đầy sức hút của ngày hôm nay chính là nhờ sự song hành nhịp nhàng giữa hạ tầng hiện đại và các công trình biểu tượng chuẩn quốc tế của Masterise Homes - nơi giá trị tài sản luôn được bảo chứng bởi thực lực kinh tế và chuẩn mực sống toàn cầu.

Masterise Homes đã có tầm nhìn dài hạn tại khu Đông từ những ngày đầu

VÂN NGUYỄN - YẾN VÕ