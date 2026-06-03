Báo SGGP điều chỉnh giá dịch vụ quảng cáo trên ấn phẩm SGGP báo in từ 1-6-2026

Kể từ ngày 1-6-2026, Báo SGGP chính thức áp dụng biểu giá dịch vụ quảng cáo mới, đồng thời cải tiến nội dung và tăng thêm nhiều chuyên mục hấp dẫn. Sự đổi mới này nhằm mang lại giá trị thông tin cao nhất cho độc giả, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả quảng bá thương hiệu, sản phẩm của Quý vị.