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Báo SGGP điều chỉnh giá dịch vụ quảng cáo trên ấn phẩm SGGP báo in từ 1-6-2026

Kể từ ngày 1-6-2026, Báo SGGP chính thức áp dụng biểu giá dịch vụ quảng cáo mới, đồng thời cải tiến nội dung và tăng thêm nhiều chuyên mục hấp dẫn. Sự đổi mới này nhằm mang lại giá trị thông tin cao nhất cho độc giả, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả quảng bá thương hiệu, sản phẩm của Quý vị.

Xin trân trọng gửi đến Quý đơn vị bảng giá dịch vụ chi tiết kèm theo. Rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác!

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Từ khóa

Bảng giá Chi tiết Hợp tác hiệu quả quảng cáo đa phương tiện

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