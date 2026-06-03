FDI thế hệ mới và vai trò kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia

Trong kỷ nguyên mới, dòng vốn đầu tư nước ngoài không dừng lại ở bài toán quy mô sản xuất thuần túy, mà được kỳ vọng trở thành hạt nhân nâng tầm chuỗi cung ứng bản địa. Khi Việt Nam dịch chuyển trọng tâm từ “số lượng” sang “chất lượng”, sự hợp lực thực chất giữa các tập đoàn đa quốc gia và mạng lưới doanh nghiệp nội địa chính là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng xanh, số hóa toàn diện cho toàn nền kinh tế.

SCG được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu – Doanh nghiệp tiên phong thực thi ESG tại Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25, ghi dấu ấn 5 năm liên tiếp được xướng tên tại giải thưởng này

Bước ngoặt định hình “FDI chất lượng cao”

Làn sóng FDI mà Việt Nam đang chủ động thu hút đã bước sang một giai đoạn mới theo hướng có chọn lọc, lấy chất lượng, công nghệ và khả năng liên kết với khu vực kinh tế trong nước làm tiêu chí chủ yếu. Định hướng này gắn liền với nhiệm vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ, qua đó giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong bối cảnh đó, cách nhìn về một doanh nghiệp FDI thành công cũng đang thay đổi. Bên cạnh quy mô đầu tư hay năng lực sản xuất, dòng vốn FDI thế hệ mới còn được đánh giá qua mức độ đóng góp vào phát triển bền vững, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nhân lực và tạo liên kết thực chất với khu vực kinh tế trong nước.

SCG và nỗ lực đồng hành cùng các mục tiêu chiến lược của Việt Nam

Minh chứng rõ nét cho mô hình đầu tư kiến tạo mà Chính phủ đang hướng tới là Tập đoàn SCG. Vừa qua, SCG đã được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu - Doanh nghiệp tiên phong thực thi ESG tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026, khẳng định hành trình hơn 30 năm gắn bó cùng nền kinh tế Việt Nam.

“Đây là năm thứ 5 liên tiếp SCG vinh dự được góp mặt tại giải thưởng này. Sự công nhận này động lực để chúng tôi tiếp tục bám sát định hướng của Chính phủ về thu hút FDI chất lượng cao. Bên cạnh quy mô đầu tư, SCG tập trung vào chuyển giao công nghệ, quản trị xanh và hợp lực cùng các đối tác địa phương nhằm nâng cao năng lực công nghiệp, cùng nhau hướng tới mục tiêu Net Zero”, ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia của Tập đoàn SCG tại Việt Nam, khẳng định.

Mục tiêu nâng cao năng lực công nghiệp, hướng tới Net Zero của SCG hiện đang được cụ thể hóa bằng các giải pháp thực thi ESG thực chất trên toàn bộ hệ thống vận hành.

Đối với số hóa và AI, SCG hợp tác với FPT nhằm thúc đẩy quản trị thông minh; đồng thời ứng dụng AI, IoT và robot tại các công ty thành viên để tối ưu vận hành. Ở mảng đầu tư chiến lược và giảm phát thải, doanh nghiệp đầu tư 500 triệu USD để nâng cấp Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn thông qua dự án tích hợp nguyên liệu Ethane, hướng tới củng cố quy trình sản xuất carbon thấp. Bên cạnh đó, SCG phát triển danh mục SCG Green Choice, góp phần cắt giảm 115.000 tấn CO₂ mỗi năm và tiếp tục mở rộng các giải pháp sản phẩm xanh.

Tập đoàn SCG đầu tư 500 triệu USD nâng cấp Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) thông qua dự án tích hợp nguồn nguyên liệu Ethane, nhằm tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy quy trình sản xuất carbon thấp

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Nhựa Duy Tân Long An - một giải pháp ESG trong vận hành, được giám sát và đánh giá hiệu quả thông qua dữ liệu năng lượng

Điểm cốt lõi giúp tư duy đầu tư của SCG đồng điệu với định hướng của Chính phủ nằm ở mạng lưới liên kết bản địa. Thay vì vận hành độc lập, SCG đang hợp tác chặt chẽ với khoảng 5.000 nhà cung cấp nội địa, tạo nên một hệ sinh thái cộng hưởng bền vững. Khát vọng xanh hóa và số hóa của tập đoàn không dừng lại ở các nhà máy nội bộ, mà được lan tỏa trực tiếp đến chuỗi cung ứng này. Khi SCG nâng chuẩn về công nghệ xanh hay quản trị thông minh, các doanh nghiệp Việt Nam trong hệ thống cũng được thúc đẩy, hỗ trợ nâng cấp năng lực sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

Song hành với quá trình nâng chuẩn hệ sinh thái, SCG xác định con người là gốc rễ của chuyển đổi xanh và số. Tập đoàn đã đầu tư nguồn lực để nâng cao năng lực cho hơn 15.000 nhân sự tại Việt Nam, qua đó chuẩn hóa kỹ năng số và tư duy ESG cho toàn chuỗi cung ứng. Bên cạnh những đóng góp về công nghệ và môi trường, riêng năm 2025, SCG đã đóng góp hơn 31,5 triệu USD vào ngân sách nhà nước, thể hiện cam kết gắn bó lâu dài đối với sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Hành trình hơn 30 năm của SCG tại Việt Nam là minh chứng sống động cho sự dịch chuyển sang làn sóng FDI thế hệ mới, nơi doanh nghiệp nước ngoài chủ động cộng hưởng trách nhiệm cùng quốc gia bản địa từ bảo vệ môi trường, phát triển nhân tài cho đến nâng cấp chuỗi cung ứng xanh. Mô hình đầu tư mang tính kiến tạo và sẻ chia giá trị bền vững này chính là hạt nhân then chốt, thúc đẩy năng lực cạnh tranh vĩ mô và mở đường cho công nghiệp Việt Nam cất cánh vững chắc trong kỷ nguyên mới.

QUỲNH QUỲNH