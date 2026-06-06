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Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 10-6-2026 đến 16-6-2026, cụ thể như sau:

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+ Thứ bảy 13-6-26: M29GD3 - Mất điện một phần đường Số 3, phường Thông Tây Hội. TPHCM. Thời gian từ 09:00 đến 14:00.

+ Thứ hai 15-6-26: I39BA; L39F8; M29HG030D - Mất điện một phần Cư Xá Thanh Đa (Khu I đường bao và lô 6 và 8), phường Bình Quới; một phần đường số 32, phường An Nhơn; một phần đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TPHCM. Thời gian từ 09:00 đến 14:00.

+ Thứ ba 16-6-26: I39BA; M29ID5 - Mất điện một phần đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây; một phần đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TP HCM. Thời gian từ 09:00 đến 14:00.

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