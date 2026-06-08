Thông tin kinh tế

Thông báo về việc sửa đổi địa chỉ trụ sở

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-QLGS3 ngày 28/5/2026 của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 34/QĐ-QLGS3 ngày 28/5/2026 của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nội dung địa chỉ trụ sở ghi tại Khoản 2 - Điều 1 của Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 40/GP-NHNN ngày 19/3/2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được sửa đổi thành: “Tầng 18, tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”.

Quyết định số 34/QĐ-QLGS3 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép số 40/GP-NHNN ngày 19/3/2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

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Thông báo sửa đổi địa chỉ trụ sở Ngân hàng Mizuho Bank chi nhánh ngân hàng nước ngoài

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